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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники массово атаковали Тверскую область, вспыхнул сильный пожар, жителей эвакуируют — видео взрывов

Беспилотники массово атаковали Тверскую область, вспыхнул сильный пожар, жителей эвакуируют — видео взрывов

На месте ЧП работают экстренные службы

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13 комментариев

Местных жителей очень напугало произошедшее

Город Торопец Тверской области подвергся массированной атаке беспилотников. Местные жители сняли на видео сильный взрыв и пожар. В городе объявили частичную эвакуацию.

Местных жителей очень напугало произошедшее

— Силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом. Для обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар, — сообщили власти региона.

Губернатор области передал, что на место ЧП выехали все экстренные службы, и отметил, что ситуация находится на контроле.

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Взрыв БПЛА Беспилотники Атака Эвакуация
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