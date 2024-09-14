Машина всмятку: два человека погибли, один в больнице после жёсткого ДТП с погрузчиком на улице Мира

Два человека погибли в аварии с погрузчиком на улице Мира в Новосибирске. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в ночь на 14 сентября.
По данным ГАИ, 19-летний водитель Nissan Sunny двигался по улице Мира и столкнулся с фронтальным погрузчиком Lonking. Грузовик в этот момент буксировал вагон.
— В результате произошедшего водитель автомобиля Nissan Sunny и 22-летняя женщина-пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, 22-летний мужчина доставлен больницу, характер травм уточняется, — добавили в ведомсвте.
Госавтоинспекция выясняет подробности аварии.
Это второе смертельное ДТП в Новосибирской области за минувшую ночь. Около 5 часов утра водитель Nissan Murano влетел в здание, в результате чего машина загорелась. Пострадавший скончался на месте.