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Происшествия Машина всмятку: два человека погибли, один в больнице после жёсткого ДТП с погрузчиком на улице Мира

Машина всмятку: два человека погибли, один в больнице после жёсткого ДТП с погрузчиком на улице Мира

Проводится проверка

953
6 комментариев

Погибшим было по 19 лет

Два человека погибли в аварии с погрузчиком на улице Мира в Новосибирске. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в ночь на 14 сентября.

По данным ГАИ, 19-летний водитель Nissan Sunny двигался по улице Мира и столкнулся с фронтальным погрузчиком Lonking. Грузовик в этот момент буксировал вагон.

— В результате произошедшего водитель автомобиля Nissan Sunny и 22-летняя женщина-пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, 22-летний мужчина доставлен больницу, характер травм уточняется, — добавили в ведомсвте.

Госавтоинспекция выясняет подробности аварии.

Это второе смертельное ДТП в Новосибирской области за минувшую ночь. Около 5 часов утра водитель Nissan Murano влетел в здание, в результате чего машина загорелась. Пострадавший скончался на месте.

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Комментарии
6
Живущий в Сибири
14 сентября 2024, 10:30
Летуны ночные, они такие -- сразу в рай! И хорошо, если никого с собой не забирают...
142514821
14 сентября 2024, 10:41
Не пойму.. Ниссан санни столкнулся с погрузчиком. При чем тут грузовик и вагон?
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