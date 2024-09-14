Nissan влетел в здание и загорелся: водитель погиб в ДТП в Кольцово

В Кольцово Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Об этом в субботу сообщили в Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, авария случилась около 5 часов утра 14 сентября. Водитель Nissan Murano ехал по улице Промзона и врезался в здание по адресу Кольцово, 401. После столкновения машина загорелась, водитель погиб.
Правоохранительным органам предстоит выяснить, кто находился за рулём авто.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа полиции. Возраст и личность погибшего, а также обстоятельства происшествия устанавливаются, — уточнили в ГАИ.
Накануне водитель Dodge погиб в ДТП на Немировича-Данченко.