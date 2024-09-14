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Происшествия Nissan влетел в здание и загорелся: водитель погиб в ДТП в Кольцово

Nissan влетел в здание и загорелся: водитель погиб в ДТП в Кольцово

Личность водителя устанавливается

2 836
9 комментариев

Водитель погиб на месте

В Кольцово Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Об этом в субботу сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, авария случилась около 5 часов утра 14 сентября. Водитель Nissan Murano ехал по улице Промзона и врезался в здание по адресу Кольцово, 401. После столкновения машина загорелась, водитель погиб.

Правоохранительным органам предстоит выяснить, кто находился за рулём авто.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа полиции. Возраст и личность погибшего, а также обстоятельства происшествия устанавливаются, — уточнили в ГАИ.

Накануне водитель Dodge погиб в ДТП на Немировича-Данченко.

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Комментарии
9
Живущий в Сибири
14 сентября 2024, 10:31
Летун как точно влетел -- целился, что ли?
жму 200
14 сентября 2024, 10:26
минус чушпан, меньше пробка в гадюшнике😅
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