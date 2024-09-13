«В самолете появился дым». Пассажирка «Уральских авиалиний» впервые рассказала подробности аварийной посадки в пшеничном поле

12 сентября, в годовщину аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле, на YouTube-канале «ПОТОК Al» вышел документальный фильм о ЧП. В нем авторы собрали хронологию событий, воспоминания командира воздушного судна Сергея Белова и пассажирки Алины Захарченко.
Вот как она вспоминает ЧП в Новосибирской области.
— То ли мы падаем, то ли садимся, то есть сейчас что-то невероятное произойдет. Доли секунды, и начинается посадка. И на удивление — какая она была мягкая! Все начали хлопать, радоваться, — рассказала Алина в коротком фильме. — Потом в самолете появился дым, и бортпроводники начали кричать: «Бегите скорее!»
Алина вспоминает, что пассажирам даже не сказали, где приземлится самолет. Бортпроводники просто показывали, как группироваться, как держаться.
— Я очень счастлива, что у них получилось посадить самолет. Человеческий фактор где-то, может быть, сыграл. Сработали прекрасно, — говорит Алина.
Пилот Сергей Белов, который посадил самолет в пшеничное поле, рассказал в интервью, что пытается устроиться на работу в авиакомпанию — хотя бы какую-то. Вскоре после ЧП командира и второго пилота Эдуарда Семенова попросили уволиться из «Уральских авиалиний».
— Забрал документы, восстановил всё и пытаюсь устроиться. От меня здесь мало что может зависеть, — сказал он в коротком фильме на ютьюб-канале «ПОТОК AI».
На этой неделе корреспонденты НГС побывали в поле, где лайнер начали постепенно разбирать. Все новости по теме мы собираем в специальном разделе.