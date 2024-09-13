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Происшествия «В самолете появился дым». Пассажирка «Уральских авиалиний» впервые рассказала подробности аварийной посадки в пшеничном поле

«В самолете появился дым». Пассажирка «Уральских авиалиний» впервые рассказала подробности аварийной посадки в пшеничном поле

Собрали воспоминания участников событий спустя год после ЧП

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3 комментария

Пассажирка «Уральских авиалиний» вспоминает аварийную посадку в поле

12 сентября, в годовщину аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле, на YouTube-канале «ПОТОК Al» вышел документальный фильм о ЧП. В нем авторы собрали хронологию событий, воспоминания командира воздушного судна Сергея Белова и пассажирки Алины Захарченко.

Вот как она вспоминает ЧП в Новосибирской области.

— То ли мы падаем, то ли садимся, то есть сейчас что-то невероятное произойдет. Доли секунды, и начинается посадка. И на удивление — какая она была мягкая! Все начали хлопать, радоваться, — рассказала Алина в коротком фильме. — Потом в самолете появился дым, и бортпроводники начали кричать: «Бегите скорее!»

Интервью с бывшим пилотом «Уральских авиалиний»

Алина вспоминает, что пассажирам даже не сказали, где приземлится самолет. Бортпроводники просто показывали, как группироваться, как держаться.

— Я очень счастлива, что у них получилось посадить самолет. Человеческий фактор где-то, может быть, сыграл. Сработали прекрасно, — говорит Алина.

Пилот Сергей Белов, который посадил самолет в пшеничное поле, рассказал в интервью, что пытается устроиться на работу в авиакомпанию — хотя бы какую-то. Вскоре после ЧП командира и второго пилота Эдуарда Семенова попросили уволиться из «Уральских авиалиний».

— Забрал документы, восстановил всё и пытаюсь устроиться. От меня здесь мало что может зависеть, — сказал он в коротком фильме на ютьюб-канале «ПОТОК AI».

На этой неделе корреспонденты НГС побывали в поле, где лайнер начали постепенно разбирать. Все новости по теме мы собираем в специальном разделе.

ПО ТЕМЕ
Уральские авиалинии Посадка в поле Аварийная посадка ЧП
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Комментарии
3
Гость
13 сентября 2024, 17:51
поле точно пшеничное было?
Гость
13 сентября 2024, 17:43
Что хорошо посадили в поле - это хорошо. Плохо, что вообще к этому пришли. "Каждому полю - по самолету!" - Уральские авиалинии. Есть еще гречка, рапс, свекла, морковка, картофель, много разных культур куда можно еще посадить самолеты, чтоб все знали какие овощи и злаковые выращиваются в России.
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