«Все, кто его знает, в Китае»: в Новосибирске ищут молодого иностранца — с ним не могут связаться родные

Молодой человек отправился в путешествие Источник: предоставила Кристина, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ищут 21-летнего парня из Китая по имени Ху Ян. Об этом заявили в соцсетях.

— Он пропал в Новосибирске. Он отправился в путешествие, а потом пропал. Его родители не могли связаться с ним уже неделю, — сказано в сообщении.

НГС написал автору поста Кристине. По словам девушки, перед тем, как исчезнуть, 5 сентября молодой человек был на улице Петухова, 73 в Кировском районе — там находится гипермаркет. Она не знает точную дату прибытия парня в Новосибирск.

— Он приехал в Новосибирск один, и все, кто его знает, сейчас в Китае. Никто из его друзей не говорит по-русски, из-за чего они обратились ко мне за помощью, — сообщила Кристина. — Никто не вызвал полицию, потому что в Новосибирске у него нет никого из близких.

Девушка рассказала, что 3 сентября Ху Ян был в городе. Он не сообщил, где остановился, и последний раз связался с одним из своих знакомых 6 сентября. До прибытия в город молодой человек был в Москве.

Рост парня составляет 180 сантиметров, вес достигает 70 килограммов. Брат иностранца Ян Жэньхао подтвердил НГС, что последний раз Ху Ян выходил на связь 6 сентября.

— Благодаря квитанции о покупке в супермаркете в истории чата мы узнали, что он находился рядом с магазином в Новосибирске, — объяснил Ян Жэньхао. — В тот день он купил много еды и, должно быть, планировал прожить там еще долго. Мы снова связались с ним 11 сентября, но ответа не последовало.

Ян Жэньхао добавил, что молодой человек прибыл в Россию 11 июля, он планировал вернуться домой до 27 сентября. Парень является гражданином Китая, конечной точкой его путешествия должен стать Иркутск.

— Мы связались с посольством, но нам нужно, чтобы родственники обратились в местную полицию. Нам требуется некоторое время, чтобы оформить паспорта и визы, — сообщил собеседник НГС.

В пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области НГС сообщили, что заявка на поиск молодого человека не поступала. Корреспондент направил запрос в посольство КНР в России.

12 сентября стало известно, что в Новосибирске ищут двух 12-летних мальчиков. Накануне они ушли из дома и не вернулись.