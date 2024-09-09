НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+16°

облачно, дождь

ощущается как +16

1 м/c,

сев.

 753мм 91%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

Кому принадлежит маслкар, сбивший женщину на Красном проспекте

Крутой бизнес России
Где деньги с дорожных строек
Обзор хороших детсадов
Топит Первомайку
Ozon переносит доставки
Дело об убийстве в Каменке
Новости в Telegram
Происшествия Суд оставил прежним приговор новосибирскому физику Анатолию Маслову — его обвиняли в госизмене

Суд оставил прежним приговор новосибирскому физику Анатолию Маслову — его обвиняли в госизмене

Защита 78-летнего физика планирует ходатайствовать о его помиловании

1 007
37 комментариев

Приговор Анатолию Маслову вынесли 21 мая

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без изменения приговор новосибирскому физику Анатолию Маслову, которому суд дал 14 лет по делу о государственной измене. Об этом НГС сообщила адвокат Маслова Ольга Динзе.

Защитница физика рассказала, что суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов на приговор суда первой инстанции и дополнение к апелляционным жалобам.

— В удовлетворении апелляционных жалоб было отказано, приговор суда оставлен без изменения, — рассказала Ольга Динзе.

С сегодняшнего дня решение считается вступившим в силу. Учёного теперь должны этапировать в колонию. Тем не менее, адвокаты планируют обжаловать решения суда и подавать на помилование Анатолия Маслова

— Мы до конца компромисс не нашли с родственниками подзащитного. Я полагаю, что приговор мы будет обжаловать в Верховном суде, и соответственно, я думаю, что будем обращаться с ходатайством о помиловании, — добавила Ольга Динзе.

Государственное обвинение запрашивало для Анатолия Маслова 17 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей. Сам физик в последнем слове заявил о своей невиновности и просил суд о снисхождении.

Уголовное дело в отношении новосибирского физика Анатолия Маслова поступило в Санкт-Петербургский городской суд в середине мая 2023 года. Его обвинили в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Кроме Анатолия Маслова под арестом оказались еще три известных физика из Новосибирска. Их также обвинили в госизмене. НГС собрал всё, что известно о делах физиков.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Анатолий Маслов Суд Госизмена
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
37
Yumare
9 сентября 2024, 20:07
Интересно, в Академгородке физики ещё остались?
Grape Reflection 🍇
9 сентября 2024, 20:36
Берия тоже шибко старался, потом ветер сменился, и Берию нахлобучили. Так что я бы на месте этих судей, следователей и прокуроров сильно не усердствовал, ну так, на всякий случай. Как говорил поручик Ржевский, случаи разные бывают...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Sasha,38

Ната,40

Артём,39

Светлана,48

Den,48

Татьяна,51

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление