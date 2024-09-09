Суд оставил прежним приговор новосибирскому физику Анатолию Маслову — его обвиняли в госизмене

Приговор Анатолию Маслову вынесли 21 мая Источник: Itam.nsc.ru











Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без изменения приговор новосибирскому физику Анатолию Маслову, которому суд дал 14 лет по делу о государственной измене. Об этом НГС сообщила адвокат Маслова Ольга Динзе.

Защитница физика рассказала, что суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов на приговор суда первой инстанции и дополнение к апелляционным жалобам.

— В удовлетворении апелляционных жалоб было отказано, приговор суда оставлен без изменения, — рассказала Ольга Динзе.

С сегодняшнего дня решение считается вступившим в силу. Учёного теперь должны этапировать в колонию. Тем не менее, адвокаты планируют обжаловать решения суда и подавать на помилование Анатолия Маслова

— Мы до конца компромисс не нашли с родственниками подзащитного. Я полагаю, что приговор мы будет обжаловать в Верховном суде, и соответственно, я думаю, что будем обращаться с ходатайством о помиловании, — добавила Ольга Динзе.

Государственное обвинение запрашивало для Анатолия Маслова 17 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей. Сам физик в последнем слове заявил о своей невиновности и просил суд о снисхождении.

Уголовное дело в отношении новосибирского физика Анатолия Маслова поступило в Санкт-Петербургский городской суд в середине мая 2023 года. Его обвинили в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена).