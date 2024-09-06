«Пинайте ее!» Отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой избил пенсионерку на глазах у детей. Видео

Инцидент произошел во дворе дома, на детской площадке Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Евгений Тепляков, отец девочки-вундеркинда Алисы, которая поступила в МГУ в 8 лет, избил женщину на детской площадке. Ее внучку начали забрасывать песком другие дети Теплякова. В ответ на замечания женщину избили. Пенсионерка уже обратилась в полицию, обвиняя в побоях именно Евгения.

— Когда мальчик набрал песок и хотел в мою внучку годовалую кинуть опять, я его оттолкнула от нее. Вызвали папу. Папа на меня набросился с кулаками… он меня уронил и начал пинать, и своим детям сказал, чтобы они тоже пинали, что и произошло, — рассказала Елена РЕН ТВ.

После случившегося потерпевшая обратилась за помощью к юристу — Антону Папкову. Он выложил видео, на котором, по его словам, запечатлен весь инцидент. На кадрах заметно, как некий мужчина сначала несколько раз подходит к кому-то на скамейке, склоняясь над этим человеком. После очередного подхода, он набрасывается на сидящего, а к нему на помощь подбегают дети и тоже участвуют в потасовке.

Видеозапись с детской площадки Источник: Антон Папков / dzen.ru

По словам юриста, женщина является медработником, сейчас вышла на пенсию. Она живет в соседнем доме. 2 сентября, когда произошло нападение, потерпевшая вышла погулять во двор со своей внучкой. В песочнице уже играли семь детей Теплякова. Кидаться песком стал Хеймдалль (один из детей Теплякова), пишет «Комсомольская правда». Женщина сказала детям уходить с площадки, после чего Алиса Теплякова позвонила отцу. Он пришел не один, а вместе со своей женой — Наталией. Нападая, мужчина вырвал телефон из рук Елены и ударил в висок. Когда женщина упала на землю, глава семейства сказал детям: «Пинайте ее!»

После происшествия пенсионерка обратилась в травмпункт, где ей сделали компьютерную томографию, поскольку после удара у неё могли появиться трещина в кости или внутренняя гематома. Однако опасения не подтвердились. После она пошла в полицию и написала заявление на Евгения Теплякова.