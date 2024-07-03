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Семья Поступает в МГУ в восемь лет. Сестра вундеркинда Алисы Тепляковой окончила школу — видео с выпускного

Поступает в МГУ в восемь лет. Сестра вундеркинда Алисы Тепляковой окончила школу — видео с выпускного

Кем станет младшая сестра — пока неизвестно

1 859
10 комментариев
Лейя Теплякова получила аттестат в 8 лет

Восьмилетняя Лейя Теплякова, сестра девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой, получила аттестат о среднем образовании. Пока неизвестно, чем именно будет заниматься Лейя в будущем.

— Воплотить мечту свою старайся и в большую жизнь смелей иди! В дружбу верь, в себе не сомневайся! Ждут успех и счастье впереди, — с такими словами заместитель директора школы № 626 Светлана Лупанова вручила девочке аттестат, сообщает онлайн-журнал Starhit.

Сестра девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой получила аттестат вместе с другими выпускниками

После торжественного вручения аттестатов, Лейя вместе с другими выпускниками отправилась праздновать это событие. Судя по опубликованным кадрам, в этот вечер девочка успела побывать на концерте и дискотеке, которую организовали специально для выпускников.

Родители с девочкой уже подали документы в МГУ, сообщал ранее папа на YouTube-канале «Учимся с Алисой». Какую специальность выбрала Лейя, пока неизвестно.

— Всё отлично! Очередной ребенок поступает в вуз, подали документы в МГУ, — говорит Евгений.

Семья Тепляковых стала известна после того, как старшая дочь Алиса окончила школу в 8 лет и поступила в МГУ. Девочка сдала ЕГЭ по русскому языку на 82 балла, по математике — на 76 баллов, по биологии — на 64 балла. Ее брат Хеймдалль также поступил в МГУ в возрасте восьми лет. Теперь очередь дошла до следующей по возрасту дочери — Лейи.

Ранее мы рассказывали, сколько получают многодетные родители детей-вундеркиндов.

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Алиса Теплякова Лейя Теплякова Евгений Тепляков Вундеркинды Выпускной
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Комментарии
11
Юккa
3 июля 2024, 15:36
Видимо очень способные дети, но мне их жалко, всему свое время.
Гость
3 июля 2024, 15:36
Голова работает,а всё равно же ребенок.Ну получит профессию в 9-10 лет.И что ,к такому специалисту очередь будет?
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