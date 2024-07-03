Поступает в МГУ в восемь лет. Сестра вундеркинда Алисы Тепляковой окончила школу — видео с выпускного

Лейя Теплякова получила аттестат в 8 лет Источник: «Учимся с Алисой» / YouTube











Восьмилетняя Лейя Теплякова, сестра девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой, получила аттестат о среднем образовании. Пока неизвестно, чем именно будет заниматься Лейя в будущем.

— Воплотить мечту свою старайся и в большую жизнь смелей иди! В дружбу верь, в себе не сомневайся! Ждут успех и счастье впереди, — с такими словами заместитель директора школы № 626 Светлана Лупанова вручила девочке аттестат, сообщает онлайн-журнал Starhit.

Сестра девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой получила аттестат вместе с другими выпускниками Источник: «Учимся с Алисой» / YouTube

После торжественного вручения аттестатов, Лейя вместе с другими выпускниками отправилась праздновать это событие. Судя по опубликованным кадрам, в этот вечер девочка успела побывать на концерте и дискотеке, которую организовали специально для выпускников.



Родители с девочкой уже подали документы в МГУ, сообщал ранее папа на YouTube-канале «Учимся с Алисой». Какую специальность выбрала Лейя, пока неизвестно.

— Всё отлично! Очередной ребенок поступает в вуз, подали документы в МГУ, — говорит Евгений.



Семья Тепляковых стала известна после того, как старшая дочь Алиса окончила школу в 8 лет и поступила в МГУ. Девочка сдала ЕГЭ по русскому языку на 82 балла, по математике — на 76 баллов, по биологии — на 64 балла. Ее брат Хеймдалль также поступил в МГУ в возрасте восьми лет. Теперь очередь дошла до следующей по возрасту дочери — Лейи.