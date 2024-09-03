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Происшествия Водитель Land Rover ночью сбил пешехода в Новосибирской области — мужчина скончался на месте

Водитель Land Rover ночью сбил пешехода в Новосибирской области — мужчина скончался на месте

Погибший был в одежде без световозвращающих элементов

1 295
6 комментариев

Инцидент произошел на дороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар»

В Краснозерском районе в понедельник, 2 сентября, около 21:00 погиб пешеход. По предварительной информации, он был пьян.

Как рассказали в ГАИ по Новосибирской области, 45-летний водитель Land Rover ехал по дороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Новосибирска в направлении города Карасук. На 319 километре трассы автомобиль наехал на пешехода, который шел по проезжей части в попутно направлении. У мужчины не было световозвращающих элементов на одежде.

От полученных травм 59-летний пешеход скончался от полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На выходных водитель Toyota Cors, которого зажало в автомобиле после ДТП, скончался в машине скорой помощи.

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ДТП Новосибирск Новосибирская область Пешеход
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Комментарии
7
282558467
3 сентября 2024, 08:05
Похоже на самоубийство
Drakonn
3 сентября 2024, 07:59
а что меняет пьяный пешеход или нет? Если он ничего не нарушал, то какие к нему могут быть претензии? а вот соблюдение ПДД водителем Ленд Ровера для меня под большим вопросом (в городе частенько вижу игнорирование ПДД , ла и "здравого смысла" именно водителями Ленд Ровера)
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