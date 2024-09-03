Водитель Land Rover ночью сбил пешехода в Новосибирской области — мужчина скончался на месте

В Краснозерском районе в понедельник, 2 сентября, около 21:00 погиб пешеход. По предварительной информации, он был пьян.

Как рассказали в ГАИ по Новосибирской области, 45-летний водитель Land Rover ехал по дороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Новосибирска в направлении города Карасук. На 319 километре трассы автомобиль наехал на пешехода, который шел по проезжей части в попутно направлении. У мужчины не было световозвращающих элементов на одежде.