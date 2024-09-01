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Происшествия «Вышли из дома и пропали»: в Новосибирске ищут двух маленьких мальчиков — они ушли накануне

«Вышли из дома и пропали»: в Новосибирске ищут двух маленьких мальчиков — они ушли накануне

Мальчикам 8 и 10 лет

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5 комментариев

Дети пропали 31 августа

В Новосибирске ищут 8-летнего Евгения Васильева и 10-летнего Марка Мечковского. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», дети пропали в Кировском районе.

— 31 августа 2024 года вышли из дома и пропали, — сказано в сообщении.

Рост Евгения Васильева составляет 130 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза светло-серые. Он был одет в серую кофту, темные штаны и черные кроссовки.

Марк Мечковский в день пропажи был в синей кофте, черных или серых штанах, а также в серых кроссовках. Его рост достигает 140 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о пропавших по телефону горячей линии или по номеру 112

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о пропавших по телефону горячей линии 8-(800)-700-54-52 или по номеру 112.

Несколько дней назад в Кемерово пропал 17-летний подросток. Он может находиться в Новосибирской области.

Обновлено.

Как сообщили НГС в пресс-службе отряда, заявка на поиск мальчиков поступила на горячую линию ДПСО «ЛизаАлерт» 1 сентября. Накануне дети вышли из дома и не вернулись.

— Группа распространения информации регионального подразделения ДПСО «ЛизаАлерт» активно размещает ориентировки в сети, — сообщили в отряде. — Сейчас важны любые свидетельства от горожан, которые могли видеть пропавших или что-либо знают об их местонахождении.

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Комментарии
5
веснушка
1 сентября 2024, 21:47
Так надеялась прочесть в конце " обновлено, дети нашлись! живы, здоровы! " Найдитесь, пацаны!
14314447
1 сентября 2024, 21:51
Бог даст, так найдутся они.
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