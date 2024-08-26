Десятки домов и цирк: в центре Новосибирска пропала горячая вода — карта отключений

Отключение произошло в 19:30 Источник: читательница НГС











В Новосибирске десятки домов отключили от горячей воды после обнаружения дефекта на теплосети по улице Советской. Данные появились на сайте «Мой Новосибирск».

Судя по карте, горячее водоснабжение пропало в некоторых домах по улицам Гоголя, Советская, Челюскинцев, Ермака и других. Под отключение попало здание цирка на Челюскинцев, 21.

— Система жизнеобеспечения: горячее водоснабжение. Тип отключения: аварийное отключение, — указано на сайте.

Информация об отключениях появилась на сайте «Мой Новосибирск» Источник: map.novo-sibirsk.ru











— Определение и устранение дефекта между ТК 434 и ТК 435 по ул. Советская, 52, — сказано в причине аварийного отключения.

Уточняется, что отключение произошло в 19:30, оно продлится до 16:00 часов 27 августа. НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой назвать количество домов, которые попали в контур отключения.