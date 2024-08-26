«Потоп из кипятка»: в центре Новосибирска поднялся густой пар — онлайн с аварии

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Горячая вода хнынула на Советскую

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3 комментария

По улице Советской обнаружен дефект на теплосети

26 августа в центре Новосибирска на дороги хлынула горячая вода. По данным СГК, по улице Советской обнаружен дефект на теплосети, сроки работ еще не названы — их определят в ближайшие часы. НГС рассказывает, что происходит на участке.

Анастасия Хрипушина

— Обнаружен дефект на теплосети по ул. Советской, наша бригада уже приступила к устранению, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.

В СГК заявили, что объем и сроки работ определят в ближайшие часы. Сейчас сотрудники работают над тем, чтобы минимизировать контур отключения горячего водоснабжения.

Анастасия Хрипушина

Улицу Советскую окутал густой пар. Вода оказалась как на дорогах, так и на пешеходном переходе.

Анастасия Хрипушина

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал несколько снимков с места работ. Судя по кадрам, участок огражден, там также разместили знак «Опасность».

Анастасия Хрипушина

По данным 2ГИС, движение машин на участке незначительно затруднено.

— Авария водосети. Не пускают проехать, — пишет пользователь сервиса Жанна Кандакова.

Анастасия Хрипушина

Читатели НГС присылают редакции фото с места произошедшего.

— Потоп из кипятка на Советской, 1905 года, — сообщила НГС жительница Новосибирска.

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Комментарии
4
Алёна Свистоплясова
26 августа 2024, 20:15
Это бутик на советской 35 устроил сюрприз
548762801
26 августа 2024, 20:26
По-моему это - прорыв.
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