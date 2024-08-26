«Потоп из кипятка»: в центре Новосибирска поднялся густой пар — онлайн с аварии

26 августа в центре Новосибирска на дороги хлынула горячая вода. По данным СГК, по улице Советской обнаружен дефект на теплосети, сроки работ еще не названы — их определят в ближайшие часы. НГС рассказывает, что происходит на участке.
— Обнаружен дефект на теплосети по ул. Советской, наша бригада уже приступила к устранению, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.
В СГК заявили, что объем и сроки работ определят в ближайшие часы. Сейчас сотрудники работают над тем, чтобы минимизировать контур отключения горячего водоснабжения.
Улицу Советскую окутал густой пар. Вода оказалась как на дорогах, так и на пешеходном переходе.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал несколько снимков с места работ. Судя по кадрам, участок огражден, там также разместили знак «Опасность».
По данным 2ГИС, движение машин на участке незначительно затруднено.
— Авария водосети. Не пускают проехать, — пишет пользователь сервиса Жанна Кандакова.
Читатели НГС присылают редакции фото с места произошедшего.
— Потоп из кипятка на Советской, 1905 года, — сообщила НГС жительница Новосибирска.