На Советскую хлынула горячая вода — видео, как пар окутал дороги

На теплосети по улице Советской обнаружен дефект Источник: читательница НГС











Вечером 26 августа в центре Новосибирска на улицу хлынула горячая вода. Видео с места произошедшего прислала редакции читательница НГС Анна.

Инцидент случился на улице Советской в районе дома №54. На кадрах видно, как над дорогой поднимается густой пар.

— Тут уже ногам горячо, — сообщила сибирячка.

Судя по видео, дорогу и пешеходный переход залило водой Источник: читательница НГС

В пресс-службе СГК сообщили, что на участке выявлен дефект на теплосети.

— Обнаружен дефект на теплосети по улице Советской, наша бригада уже приступила к устранению, — сообщили в компании.

В СГК заявили, что объем и сроки работ определят в ближайшие часы. Сейчас сотрудники работают над тем, чтобы минимизировать контур отключения горячего водоснабжения.

В конце июля в Новосибирске из-за прорыва теплосети образовался фонтан. Вода хлынула на улице Курчатова.