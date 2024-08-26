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Происшествия На Советскую хлынула горячая вода — видео, как пар окутал дороги

На Советскую хлынула горячая вода — видео, как пар окутал дороги

Ситуацию прокомментировали в СГК

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На теплосети по улице Советской обнаружен дефект

Вечером 26 августа в центре Новосибирска на улицу хлынула горячая вода. Видео с места произошедшего прислала редакции читательница НГС Анна.

Инцидент случился на улице Советской в районе дома №54. На кадрах видно, как над дорогой поднимается густой пар.

— Тут уже ногам горячо, — сообщила сибирячка.

Судя по видео, дорогу и пешеходный переход залило водой

В пресс-службе СГК сообщили, что на участке выявлен дефект на теплосети.

— Обнаружен дефект на теплосети по улице Советской, наша бригада уже приступила к устранению, — сообщили в компании.

В СГК заявили, что объем и сроки работ определят в ближайшие часы. Сейчас сотрудники работают над тем, чтобы минимизировать контур отключения горячего водоснабжения.

В конце июля в Новосибирске из-за прорыва теплосети образовался фонтан. Вода хлынула на улице Курчатова.

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СГК Дефект Советская Новосибирск
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Комментарии
1
Авраам Маркович
26 августа 2024, 19:52
Ещё не включили на полную мощность отопление, а тут уже…
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