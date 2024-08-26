На Советскую хлынула горячая вода — видео, как пар окутал дороги

Вечером 26 августа в центре Новосибирска на улицу хлынула горячая вода. Видео с места произошедшего прислала редакции читательница НГС Анна.
Инцидент случился на улице Советской в районе дома №54. На кадрах видно, как над дорогой поднимается густой пар.
— Тут уже ногам горячо, — сообщила сибирячка.
В пресс-службе СГК сообщили, что на участке выявлен дефект на теплосети.
— Обнаружен дефект на теплосети по улице Советской, наша бригада уже приступила к устранению, — сообщили в компании.
В СГК заявили, что объем и сроки работ определят в ближайшие часы. Сейчас сотрудники работают над тем, чтобы минимизировать контур отключения горячего водоснабжения.
В конце июля в Новосибирске из-за прорыва теплосети образовался фонтан. Вода хлынула на улице Курчатова.
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