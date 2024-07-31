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Происшествия Настоящее испытание: на парковке «Голден Парка» из-под асфальта вырвался фонтан — видео с коммунальной аварией

Настоящее испытание: на парковке «Голден Парка» из-под асфальта вырвался фонтан — видео с коммунальной аварией

Место сейчас перекрыто, последствия устраняют

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12 комментариев
ЧП произошло в 15:30, сейчас аварийные бригады перекрыли воду

В Калининском районе Новосибирска из-за прорыва теплосети образовался фонтан на улице Курчатова. Кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел около 16 часов в среду, 31 июля. Трубу прорвало на парковке торгового центра «Голден Парк».

— Это были испытания СГК. У места прорыва ограждение поставили от торгового центра. Сейчас там все перекрыто, идут работы, — сообщила администратор ТЦ «Голден парк».

В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сообщили, что на теплосети прорыв произошел в 15:30. Бригада оперативно отключила дефектный участок, готовится к проведению ремонта.

Аналогичный коммунальный фонтан появился на прошлой неделе на улице Кошурникова. Вода попала на проезжую часть и затопила ее, инцидент попал на видео.

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Новосибирск СГК Коммунальный фонтан Испытания теплосетей
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Комментарии
14
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31 июля 2024, 17:19
ну если испытания, тогда все хорошо.
TeaMan
31 июля 2024, 17:39
Таких "испытаний" впереди еще ого-го! Увы! И оперативно устранять их будет все сложнее, устранители заняты совершенной другой работой и их не хватает.
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