Настоящее испытание: на парковке «Голден Парка» из-под асфальта вырвался фонтан — видео с коммунальной аварией

ЧП произошло в 15:30, сейчас аварийные бригады перекрыли воду Источник: АСТ-54 Black, Telegram, Виктория Гаврилина, 2ГИС











В Калининском районе Новосибирска из-за прорыва теплосети образовался фонтан на улице Курчатова. Кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Инцидент произошел около 16 часов в среду, 31 июля. Трубу прорвало на парковке торгового центра «Голден Парк».

Источник: АСТ-54 Black, Telegram

— Это были испытания СГК. У места прорыва ограждение поставили от торгового центра. Сейчас там все перекрыто, идут работы, — сообщила администратор ТЦ «Голден парк».



В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сообщили, что на теплосети прорыв произошел в 15:30. Бригада оперативно отключила дефектный участок, готовится к проведению ремонта.

