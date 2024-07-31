Настоящее испытание: на парковке «Голден Парка» из-под асфальта вырвался фонтан — видео с коммунальной аварией

В Калининском районе Новосибирска из-за прорыва теплосети образовался фонтан на улице Курчатова. Кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Инцидент произошел около 16 часов в среду, 31 июля. Трубу прорвало на парковке торгового центра «Голден Парк».
— Это были испытания СГК. У места прорыва ограждение поставили от торгового центра. Сейчас там все перекрыто, идут работы, — сообщила администратор ТЦ «Голден парк».
В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сообщили, что на теплосети прорыв произошел в 15:30. Бригада оперативно отключила дефектный участок, готовится к проведению ремонта.
Аналогичный коммунальный фонтан появился на прошлой неделе на улице Кошурникова. Вода попала на проезжую часть и затопила ее, инцидент попал на видео.