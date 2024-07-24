Разлилось море: улицу Кошурникова затопило в Новосибирске из-за коммунальной аварии — видео

В Октябрьском районе Новосибирска из-за коммунальной аварии забил фонтан воды. Кадры происшествия опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Инцидент произошел около 18 часов в среду, 24 июля. Очевидцы в паблике сообщили, что вода попала на проезжую часть на улице Кошурникова.
—Везде вода! Море, море, — прокомментировал происходящее ребенок автора видео.
В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сообщили, что был выявлен дефект во время проведения гидравлических испытаний, он появился на теплосети на улице Бориса Богаткова. В настоящее время поврежденный участок отключен, специалисты компании готовятся к проведению ремонта.
Аналогичный коммунальный прорыв произошел в минувшую пятницу. Тогда затопило дворы на улице Бориса Богаткова, происшествие попало на видео.