Разлилось море: улицу Кошурникова затопило в Новосибирске из-за коммунальной аварии — видео

Инцидент произошел около 18 часов в среду, 24 июля. Очевидцы в паблике сообщили, что вода попала на проезжую часть на улице Кошурникова.

В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сообщили, что был выявлен дефект во время проведения гидравлических испытаний, он появился на теплосети на улице Бориса Богаткова. В настоящее время поврежденный участок отключен, специалисты компании готовятся к проведению ремонта.

