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Происшествия Разлилось море: улицу Кошурникова затопило в Новосибирске из-за коммунальной аварии — видео

Разлилось море: улицу Кошурникова затопило в Новосибирске из-за коммунальной аварии — видео

Дефект на теплосетях выявлен во время гидравлических испытаний

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11 комментариев
Коммунальное ЧП произошло около 18 часов

В Октябрьском районе Новосибирска из-за коммунальной аварии забил фонтан воды. Кадры происшествия опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел около 18 часов в среду, 24 июля. Очевидцы в паблике сообщили, что вода попала на проезжую часть на улице Кошурникова.

—Везде вода! Море, море, — прокомментировал происходящее ребенок автора видео.

В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сообщили, что был выявлен дефект во время проведения гидравлических испытаний, он появился на теплосети на улице Бориса Богаткова. В настоящее время поврежденный участок отключен, специалисты компании готовятся к проведению ремонта.

Аналогичный коммунальный прорыв произошел в минувшую пятницу. Тогда затопило дворы на улице Бориса Богаткова, происшествие попало на видео.

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Новосибирск СГК Коммунальное ЧП Прорыв теплосетей
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Комментарии
11
Гость
24 июля 2024, 19:07
Мишустина бы там привезли
Гость
24 июля 2024, 19:53
А почему об аварии в Академе не пишите? Там люди уже 10 дней без горячей воды сидят. И ее не будет до тех пор пока трубу не заменят, то есть до сентября…
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