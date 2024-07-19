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Происшествия «Вода повсюду»: улицу Богаткова затопило в Новосибирске из-за коммунальной аварии — видео

«Вода повсюду»: улицу Богаткова затопило в Новосибирске из-за коммунальной аварии — видео

Вода также хлынула на проезжую часть рядом с «Золотой Нивой»

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8 комментариев
Потоки воды хлынули примерно в 21:30

В Октябрьском районе Новосибирска из-за коммунальной аварии потоки воды хлынули во дворы и на проезжую часть. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Евгения.

По словам жительницы Новосибирска, потоки воды появились примерно в 21:30 в пятницу, 19 июля.

— Вода повсюду. Бежит от Бориса Богаткова, 228, прямо возле этого дома, — рассказала НГС Евгения.

Судя по кадрам, присланным сибирячкой, полностью затопленным оказался двор, вода также хлынула на проезжую часть на улице Кошурникова.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СГК, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации материала информация не поступила.

Коммунальные ЧП на Богаткова происходят второй день подряд. Накануне там забил столб воды высотой в два этажа.

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Новосибирск СГК Коммунальное ЧП Потоп
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Комментарии
8
Жук
19 июля 2024, 22:50
Там ещё вчера был фонтан напротив 201-го дома.
Директор Завода (Ржака)
19 июля 2024, 22:45
Богатковский чоп раньше держал улицу в порядке. Теперь улица их отшила ?
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