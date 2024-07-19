«Вода повсюду»: улицу Богаткова затопило в Новосибирске из-за коммунальной аварии — видео

В Октябрьском районе Новосибирска из-за коммунальной аварии потоки воды хлынули во дворы и на проезжую часть. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Евгения.
По словам жительницы Новосибирска, потоки воды появились примерно в 21:30 в пятницу, 19 июля.
— Вода повсюду. Бежит от Бориса Богаткова, 228, прямо возле этого дома, — рассказала НГС Евгения.
Судя по кадрам, присланным сибирячкой, полностью затопленным оказался двор, вода также хлынула на проезжую часть на улице Кошурникова.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу СГК, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации материала информация не поступила.
Коммунальные ЧП на Богаткова происходят второй день подряд. Накануне там забил столб воды высотой в два этажа.