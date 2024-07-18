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Происшествия Пару этажей высотой: столб воды забил на Богаткова в Новосибирске — видео

Пару этажей высотой: столб воды забил на Богаткова в Новосибирске — видео

Очевидцы сообщают, что пока на месте происшествия нет экстренных служб

628
16 комментариев
Все произошло около 17 часов

В Октябрьском районе Новосибирска из-под земли забил огромный фонтан воды. Кадрами происшествия поделился читатель НГС.

Инцидент произошел около 17 часов на улице Бориса Богаткова.

— На Богаткова огромный фонтан, у ТЦ «Микс». Высотой в пару этажей. Пока никаких экстренных служб на месте нет, — рассказал читатель НГС, пожелавший остаться анонимным.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК. В компании пообещали предоставить информацию о происшествии позже.

Накануне на улице Объединения прорвало трубу. Потоки кипятка хлынули по проезжей части, происшествие попало на видео.

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Новосибирск Коммунальный фонтан СГК ЧП
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Комментарии
16
урлулуу
18 июля 2024, 18:53
Это коммунальные службы нам подарок решили устроить в виде замечательного фонтана,вот и все. Все о народе думают,ночами не спят,конкурсы и арт-объекты придумывают,лишь бы народу нравилось.
Видеоблогер успеха
18 июля 2024, 18:59
вы открываете фонтанов? нет, только показываем. красивое...
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