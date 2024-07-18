Пару этажей высотой: столб воды забил на Богаткова в Новосибирске — видео

В Октябрьском районе Новосибирска из-под земли забил огромный фонтан воды. Кадрами происшествия поделился читатель НГС.
Инцидент произошел около 17 часов на улице Бориса Богаткова.
— На Богаткова огромный фонтан, у ТЦ «Микс». Высотой в пару этажей. Пока никаких экстренных служб на месте нет, — рассказал читатель НГС, пожелавший остаться анонимным.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК. В компании пообещали предоставить информацию о происшествии позже.
Накануне на улице Объединения прорвало трубу. Потоки кипятка хлынули по проезжей части, происшествие попало на видео.