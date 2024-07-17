«Потопы случаются, даже когда нет дождя»: трубу с кипятком прорвало на улице Объединения — видео

Трубу с горячей водой прорвало в Калининском районе Новосибирска. Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», коммунальная авария произошла на улице Объединения.
— В Новосибирске потопы случаются, даже когда нет дождя, — отметили очевидцы.
В пресс-службе региональной СГК сообщили, что трубопровод уже перекрыли.
— На улице Объединения, возле дома № 100, в 19:10 возник дефект на тепловой сети. Готовимся приступить к ремонту, — пояснили в компании.
Ранее дорога на Гусинобродском шоссе ушла под воду из-за прорыва трубы. Из-за коммунальной аварии на дороге возникла пробка.