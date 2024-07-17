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Происшествия «Потопы случаются, даже когда нет дождя»: трубу с кипятком прорвало на улице Объединения — видео

«Потопы случаются, даже когда нет дождя»: трубу с кипятком прорвало на улице Объединения — видео

Горячая вода затопила дорогу

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12 комментариев
На место уже выехали специалисты

Трубу с горячей водой прорвало в Калининском районе Новосибирска. Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», коммунальная авария произошла на улице Объединения.

— В Новосибирске потопы случаются, даже когда нет дождя, — отметили очевидцы.

В пресс-службе региональной СГК сообщили, что трубопровод уже перекрыли.

— На улице Объединения, возле дома № 100, в 19:10 возник дефект на тепловой сети. Готовимся приступить к ремонту, — пояснили в компании.

Ранее дорога на Гусинобродском шоссе ушла под воду из-за прорыва трубы. Из-за коммунальной аварии на дороге возникла пробка.

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Прорвало трубу с горячей водой Кипяток СГК Новосибирск
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Комментарии
12
Почётный гражданин Левосибирска
17 июля 2024, 20:27
На видео видно, что мальчик не может перейти дорогу из-за кипятка. Где национальный герой Рза?
Гость
17 июля 2024, 20:24
Горячей воды шестой день нет в Академгородке. Аварии. Не могут устранить. Если бы это была зима, люди бы сидели без отопления всю неделю? Застройщики еще планируют что то строить в Академе, подключать дома к этим старым трубам? Совсем уже …..
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