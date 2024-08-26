Один человек погиб, 12 пострадали: подробности аварии с новосибирским автобусом

Один человек погиб в аварии с автобусом в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом сообщил начальником ГУ МВД Андрей Кульков.

По словам первого заместителя начальника ГУ МЧС по НСО Евгения Лебедева, в аварии пострадали 12 человек, из них шесть детей в возрасте от 1 года до 16 лет. Восемь человек, в том числе, четверо детей были госпитализированы.