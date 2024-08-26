НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

ю-з.

 743мм 98%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61

Дебош в больнице: охранников отстранили

Импортозамещение из Сибири
Волна арестов чиновников
90 тысяч жалоб
Кому не сдают квартиры
Супергероиня из Новосибирска
Мы в Telegram
Происшествия Один человек погиб, 12 пострадали: подробности аварии с новосибирским автобусом

Один человек погиб, 12 пострадали: подробности аварии с новосибирским автобусом

Среди пострадавших шесть детей в возрасте от 1 года до 16 лет

2 062
4 комментария

ДТП произошло 24 августа, автобус съехал в кювет

Один человек погиб в аварии с автобусом в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом сообщил начальником ГУ МВД Андрей Кульков.

— На сегодняшнее утро женщина 1985 года рождения скончалась в реанимации, — заявил Андрей Кульков.

По словам первого заместителя начальника ГУ МЧС по НСО Евгения Лебедева, в аварии пострадали 12 человек, из них шесть детей в возрасте от 1 года до 16 лет. Восемь человек, в том числе, четверо детей были госпитализированы.

Если вы были очевидцем аварии, или вы сами пострадали в ДТП с автобусом, расскажите о случившемся редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Авария произошла 24 августа. Водитель автобуса «ПАЗ» следовал по маршруту Сузун-Черепаново. Транспорт улетел в кювет. Из-за произошедшего возбудили уголовное дело. Ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Авария ДТП Автобус Кювет Трасса
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Жаба Васильевна
26 августа 2024, 11:57
Тема не раскрыта. Водитель уснул?
Гость
26 августа 2024, 11:46
Всем бы такое здоровье как у Бастрыкина.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Рекомендуем
Знакомства

Serg,48

daltonik83,41

Людмила,56

Сергей,38

М,36

Николай,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление