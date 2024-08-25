Главный следователь страны взял на контроль ДТП с автобусом в Новосибирской области — пострадали 10 человек

Авария случилась накануне в Черепановском районе. Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области











Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ДТП с участием автобуса, которое произошло в Новосибирской области. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Авария случилась накануне в Черепановском районе. Во время движения по маршруту водитель допустил съезд автобуса в кювет, из-за произошедшего пострадали 10 пассажиров, уточнили в ведомстве. Им потребовалась медпомощь.

Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирских следователей представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сказано в сообщении.

Как сообщали в прокуратуре региона, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В Минздраве Новосибирской области уточняли, что в аварии пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей в возрасте от 1 года до 16 лет.

Вечером 24 августа в Новосибирской области водитель ВАЗ сбил двух пешеходов. Один из них погиб на месте аварии.