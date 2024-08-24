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Происшествия Среди пострадавших дети: названы подробности ДТП с автобусом на новосибирской трассе

Среди пострадавших дети: названы подробности ДТП с автобусом на новосибирской трассе

В сети публикуют видео с места аварии

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2 комментария

По предварительным данным, пострадали восемь человек

В Новосибирской области среди пострадавших в ДТП с автобусом оказались несовершеннолетние. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Предварительно восемь пострадавших, из них четверо несовершеннолетних, — уточнили в ведомстве.

В паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте» опубликовали видео с места аварии. На участке находятся полицейские.

водитель автобуса следовал по маршруту Сузун-Черепаново

Авария произошла 24 августа в 12:30 часов в Черепановском районе области. Полиция предварительно установила, что водитель автобуса «ПАЗ» следовал по маршруту Сузун-Черепаново, когда совершил съезд в правый кювет по ходу движения. В салоне транспорта находилось 10 пассажиров, их доставили в медучреждение.

23 августа в Новосибирской области произошло ДТП с двумя фурами, в котором погиб мужчина. Авария случилась на трассе Р-254 «Иртыш».

Обновлено.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, водитель не справился с управлением.

— Сегодня около 12:30 водитель, управляя автобусом, двигался по трассе «Черепаново- Сузун», в пути следования на 10 километре трассы не справился с управлением, совершил съезд в кювет, — сказано в сообщении.

В ДТП, по данным надзорного ведомства, пострадали 10 пассажиров, их доставили в медучреждение. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в ДТП попал рейсовый автобус.

— В результате ДТП все пассажиры автобуса, в том числе несовершеннолетние дети, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение районного центра, — сообщили в ведомстве.

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ДТП Автобус Дети Новосибирская область
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Комментарии
3
Гость
24 августа 2024, 16:13
видосы на НГС не грузятся
Гость
24 августа 2024, 16:50
Заспал водила...едет видит трассу, приснул, во сне видит ту же трассу, продолжает рулить но уже во сне...итог известен...
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