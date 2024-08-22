«Пассажиры вылетели из салона»: водитель «Лады» врезался в мост на Бердском шоссе — фото

В Новосибирске водитель «Лады Самары» влетел в опору железнодорожного моста на Бердском шоссе. Пострадал он и три пассажира.

Как рассказал очевидец в телеграм-канале «АСТ-54 Black», авария произошла 22 августа примерно в 5 утра. Водитель гнал по шоссе, но в один момент не справился с управлением и улетел в опору железнодорожного моста.

— Машины перевернулась, а все находящиеся внутри салона люди вылетели из автомобиля, — написал очевидец.

По данным телеграм-канала, мужчины были проездом в Новосибирске, родом они из Ростовской области. При этом на номерах указана Ленинградская область.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Обновлено. В отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибисркой области сообщили, что авария произошла в 04:30. Предварительно, 26-летний мужчина не справился с управлением, влетел в отбойник, после автомобиль опрокинулся.

Пострадал водитель, его доставили в больницу. На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.



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