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В Новосибирске заявили, что ребенок провалился в люк

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Происшествия «Мать прыгнула следом»: сибирячка заявила о мальчике, который наступил на крышку люка и провалился

«Мать прыгнула следом»: сибирячка заявила о мальчике, который наступил на крышку люка и провалился

Инцидент, по ее словам, произошел в Ленинском районе

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21 комментарий

В СГК сообщили, что выяснят ситуацию

В Сети заявили, что в Новосибирске мальчик наступил на крышку люка и провалился. О происшествии рассказала местная жительница в своих соцсетях.

По словам девушки, инцидент случился 20 августа на пересечении улиц Блюхера и Геодезическая в Ленинском районе. Ребенок был с матерью.

— Мать тут же прыгнула следом в люк, он ушел с головой туда. Достала ребенка, вылезла сама, — объяснила девушка. — Вода была горячая, но не кипяток, это и спасло от трагедии.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС сообщили, что информация не поступала в ведомство. Корреспондент также обратился в пресс-службу прокуратуры и СУ СК РФ по региону. Инцидент прокомментировали в СГК.

— Пока такой информации нам не поступало, обязательно выясним эту ситуацию, — сообщили в пресс-службе компании.

В своих соцсетях жительница Новосибирска сообщила, что передала данные в мэрию и депутату Заксобрания Новосибирской области Роману Яковлеву. Последний подтвердил НГС, что сообщение поступило в мессенджер его приемной.

— Мои помощники и я подготовили депутатские обращения в соответствующие инстанции. В частности, в прокуратуру мы обращаемся, информируем мэрию о произошедшем инциденте, — сообщил Роман Яковлев.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой сообщить, поступала ли информация о ситуации в городскую администрацию.

В ноябре прошлого года следователи начали проверку из-за падения девочки в открытый канализационный люк. Ребенок самостоятельно выбрался из колодца.

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Комментарии
22
С левого берега
20 августа 2024, 22:28
С люками беда в городе. На проезжей части продавлены грузовиками которым нельзя ездить везде где захотят. На тротуаре проваливаются пешеходы.
Ходжа Насреддин
20 августа 2024, 22:30
Странная жительница, обратилась не в мчс или полицию, номера которых все знают, в к депутату Яковлеву во ВКонтакте 🤷‍♂️
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