НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+16°

пасмурно, дождь

ощущается как +17

1 м/c,

ю-в.

 746мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,54
EUR 98,94

Семья инвалидов подала в суд на «Жилфонд» из-за квартиры

Как живут вдовы вагнеровцев
Курортный Бердск
Что не забыть перед 1 сентября
Спасаем урожай после града
Жизнь как в кино
Холостяки ХК «Сибирь»
Мы в Telegram
Подсмотрено в родительских чатах
Происшествия С самолета в полицейский участок: буйный новосибирец устроил скандал в аэропорту Толмачево — видео

С самолета в полицейский участок: буйный новосибирец устроил скандал в аэропорту Толмачево — видео

Мужчина прилетел из Москвы

1 586
6 комментариев

Сибиряк оскорблял пассажиров и сотрудников аэропорта

Новосибирец устроил скандал в Аэропорту Толмачево. Как сообщили в транспортной полиции, сибиряк вел себя агрессивно и оскорблял пассажиров и сотрудников аэропорта.

— Прибывший авиарейсом из Москвы 37-летний житель Новосибирска с видимыми признаками алкогольного опьянения был агрессивен, выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и работников аэропорта. На замечания и просьбы успокоиться гражданин отвечал оскорблениями, — пояснили в ведомстве.

В итоге буйного пассажира доставили в дежурную часть. Там на мужчину составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Ранее транспортные полицейские задержали авиадебошира, который испортил полет из Челябинска в Новосибирск другим пассажирам.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Дебошир в самолете Толмачево Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Долой мракобесие
20 августа 2024, 12:49
Что за ерунда, какое мелкое хулиганство?! Гораздо эффективнее, и эффектнее, было бы применение городовыми спецсредства ПР-73М, публично, на глазах у всех - отличная профилактическая мера, как для самого нарушителя, так и для потенциальных бузотеров.
Татьяна 53
20 августа 2024, 12:42
Такое впечатление, что дебоширы летят в Толмачёво или из него.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Предлагаю выписывать людям абонемент в СИЗО»: дочь экс-гендиректора ФК «Новосибирск» — о его уголовном преследовании
Алина Перлова
​Китаист и переводчик
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Знакомства

Viktor12378,30

Valera,42

Lana,39

Мария,41

Vladimir,40

Ilya,31

Начать знакомиться
Объявления

Эвакуации авто

3 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление