С самолета в полицейский участок: буйный новосибирец устроил скандал в аэропорту Толмачево — видео

Сибиряк оскорблял пассажиров и сотрудников аэропорта Источник: МВД на транспорте по СФО











Новосибирец устроил скандал в Аэропорту Толмачево. Как сообщили в транспортной полиции, сибиряк вел себя агрессивно и оскорблял пассажиров и сотрудников аэропорта.

— Прибывший авиарейсом из Москвы 37-летний житель Новосибирска с видимыми признаками алкогольного опьянения был агрессивен, выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и работников аэропорта. На замечания и просьбы успокоиться гражданин отвечал оскорблениями, — пояснили в ведомстве.

Источник: МВД на транспорте по СФО

В итоге буйного пассажира доставили в дежурную часть. Там на мужчину составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Ранее транспортные полицейские задержали авиадебошира, который испортил полет из Челябинска в Новосибирск другим пассажирам.