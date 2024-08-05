«С кого перепуга меня задержали?!»: полицейских вызвали к трапу самолета до Новосибирска — что натворил дебошир

Полет закончился для жителя Башкортостана в линейном отделе полиции Источник: УТ МВД России по СФО











Транспортные полицейские задержали авиадебошира, который испортил полет из Челябинска в Новосибирск другим пассажирам. Как рассказали в ведомстве, мужчина ругался матом, а на неоднократные просьбы вести себя прилично продолжал сквернословить.



— Прибывшие к воздушному судну транспортные полицейские установили 62-летнего жителя Республики Башкортостан, который во время полета вел себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью, на неоднократные замечания граждан и членов экипажа не реагировал, — рассказали в транспортной полиции.

Источник: УТ МВД России по СФО

Дебошир полицейским оказался не рад. На опубликованном, слышно, как он интересуется причиной их появления.



— Я не понял, с какого перепуга меня задержали?! — возмущается он.

— Вы матерились, ругались, говорили что попало, — объясняет ему сотрудник полиции.

В ответ дебошир вновь матерится.

За неадекватное поведение мужчине выписали протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ему грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток.

Ранее НГС опубликовал видео задержания другого дебошира. Он кидался яблоками и ударил сотрудника авиакомпании в лицо.