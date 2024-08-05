НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+23°

пасмурно, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

южн.

 741мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,70
EUR 92,83

СРОЧНО

Что сделал новый мэр Максим Кудрявцев за 100 дней

Что сделал мэр за 100 дней
Новосибирск ведет соцсети
Дело «Мистера Мерседеса»
Где учатся отличники
Чем заменили элитный алкоголь
Плохое зрение — бич 21 века
Кто тусит и платит в «Инсте»
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Происшествия «С кого перепуга меня задержали?!»: полицейских вызвали к трапу самолета до Новосибирска — что натворил дебошир

«С кого перепуга меня задержали?!»: полицейских вызвали к трапу самолета до Новосибирска — что натворил дебошир

На пожилого мужчину составили протокол за мелкое хулиганство

975
5 комментариев
Полет закончился для жителя Башкортостана в линейном отделе полиции

Транспортные полицейские задержали авиадебошира, который испортил полет из Челябинска в Новосибирск другим пассажирам. Как рассказали в ведомстве, мужчина ругался матом, а на неоднократные просьбы вести себя прилично продолжал сквернословить.

— Прибывшие к воздушному судну транспортные полицейские установили 62-летнего жителя Республики Башкортостан, который во время полета вел себя неадекватно, выражался грубой нецензурной бранью, на неоднократные замечания граждан и членов экипажа не реагировал, — рассказали в транспортной полиции.

Дебошир полицейским оказался не рад. На опубликованном, слышно, как он интересуется причиной их появления.

— Я не понял, с какого перепуга меня задержали?! — возмущается он.

— Вы матерились, ругались, говорили что попало, — объясняет ему сотрудник полиции.

В ответ дебошир вновь матерится.

За неадекватное поведение мужчине выписали протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ему грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток.

Ранее НГС опубликовал видео задержания другого дебошира. Он кидался яблоками и ударил сотрудника авиакомпании в лицо.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Авиадебошир Аэропорт Толмачево Мелкое хулиганство Транспортная полиция
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Простой сибиряк
5 августа 2024, 11:42
Он не гражданин незалешной ?Или вообще из сараюшки?
Гость
5 августа 2024, 11:29
"Ему грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток" Что за смешное наказание?.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке
Юлия Тарантина
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,41

Романтичный дровосек,39

Серш,41

Наталья,56

Елена,39

Алексей,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление