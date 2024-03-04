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Кидался яблоками и ударил сотрудника S7 в лицо: в Сибири авиадебошира сняли с рейса в Москву — видео

На мужчину могут возбудить уголовное дело

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У пассажиры были признаки опьянения

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В Томской области сняли с рейса Томск — Москва авиакомпании S7 дебошира. Мужчина бросал в окружающих яблоки и ударил кулаком лицо представителя авиакомпании.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири, в полицию поступило сообщение о том, что на борту самолета, который готовится к вылету в Москву, находится пассажир, который ведет себя неадекватно. Сотрудники установили, что у 29-летнего мужчины есть признаки алкогольного опьянения. Во время посадки он стал бросать в окружающих яблоки, провоцировать конфликт с пассажирами и ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо.

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Суля по кадрам с места происшествия, инцидент произошел на борту S7

Видео: пресс-служба транспортной полиции Сибири

Авиапассажира привлекли к административной ответственности по статьям 20.1 и 19.3 КоАП РФ (Мелкое хулиганство и Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Хулиганство).

НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7.

В конце декабря в Якутске сняли с авиарейса до Новосибирска двух буйных пассажиров. Они бранились и нарушали порядок.

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