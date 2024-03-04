Кидался яблоками и ударил сотрудника S7 в лицо: в Сибири авиадебошира сняли с рейса в Москву — видео

В Томской области сняли с рейса Томск — Москва авиакомпании S7 дебошира. Мужчина бросал в окружающих яблоки и ударил кулаком лицо представителя авиакомпании.



Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири, в полицию поступило сообщение о том, что на борту самолета, который готовится к вылету в Москву, находится пассажир, который ведет себя неадекватно. Сотрудники установили, что у 29-летнего мужчины есть признаки алкогольного опьянения. Во время посадки он стал бросать в окружающих яблоки, провоцировать конфликт с пассажирами и ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо.