Кидался яблоками и ударил сотрудника S7 в лицо: в Сибири авиадебошира сняли с рейса в Москву — видео

В Томской области сняли с рейса Томск — Москва авиакомпании S7 дебошира. Мужчина бросал в окружающих яблоки и ударил кулаком лицо представителя авиакомпании.
Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири, в полицию поступило сообщение о том, что на борту самолета, который готовится к вылету в Москву, находится пассажир, который ведет себя неадекватно. Сотрудники установили, что у 29-летнего мужчины есть признаки алкогольного опьянения. Во время посадки он стал бросать в окружающих яблоки, провоцировать конфликт с пассажирами и ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо.
Авиапассажира привлекли к административной ответственности по статьям 20.1 и 19.3 КоАП РФ (Мелкое хулиганство и Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Хулиганство).
НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании S7.
В конце декабря в Якутске сняли с авиарейса до Новосибирска двух буйных пассажиров. Они бранились и нарушали порядок.