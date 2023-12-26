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В Якутии сразу двоих авиадебоширов сняли с рейса до Новосибирска — мужчины буянили

Пассажиры взошли на борт самолета нетрезвыми

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Мужчин сняли с рейса в Якутске

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В Якутске сняли с авиарейса двоих буйных пассажиров. Они бранились и нарушали порядок. Об этом сообщили в группе «Транспортная полиция Дальнего Востока» в социальной сети «ВКонтакте».

— В дежурную часть ЛОП в аэропорту Якутска Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте сообщили, что на борт самолета, который вылетал из Якутска в Новосибирск, сразу двое нетрезвых пассажиров нарушали общественный порядок, — сообщили в группе ведомства.

Транспортные полицейские поднялись на борт самолета и забрали мужчин в дежурную часть полиции. Дебоширили на борту 40-летний житель Алтайского края и 26-летний житель Якутска.

Транспортные полицейские выяснили, что мужчины поднялись на борт самолета уже нетрезвыми. Они шумели и выражались грубой нецензурной бранью. На правонарушителей составили протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Ранее НГС писал о том, что в Толмачево пассажира не пустили на борт. После этого его арестовали. По информации транспортных полицейских, мужчина вел себя слишком эмоционально.

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АвиадебоширСамолетЯкутияНовосибирскТранспортная полиция
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