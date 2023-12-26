В Якутии сразу двоих авиадебоширов сняли с рейса до Новосибирска — мужчины буянили

В Якутске сняли с авиарейса двоих буйных пассажиров. Они бранились и нарушали порядок. Об этом сообщили в группе «Транспортная полиция Дальнего Востока» в социальной сети «ВКонтакте».



— В дежурную часть ЛОП в аэропорту Якутска Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте сообщили, что на борт самолета, который вылетал из Якутска в Новосибирск, сразу двое нетрезвых пассажиров нарушали общественный порядок, — сообщили в группе ведомства.



Транспортные полицейские поднялись на борт самолета и забрали мужчин в дежурную часть полиции. Дебоширили на борту 40-летний житель Алтайского края и 26-летний житель Якутска.

