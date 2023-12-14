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«Вел себя излишне эмоционально»: в Толмачево пассажира не пустили на борт, а потом его арестовали

Житель Бурятии хотел улететь в Якутск

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Авиадебошира задержали полицейские линейного отдела в Толмачево

Видео: УТ МВД России по СФО

Жителя Бурятии арестовали на двое суток за авиадебош в новосибирском аэропорту Толмачево. Мужчина хотел улететь в Якутию, но его не пустили на рейс.

Подробности рассказали в телеграм-канале «Транспортная полиция Сибири». В линейный отдел в Толмачево поступило сообщение о том, что к борту самолета Новосибирск — Якутск требуется наряд полиции. Один из пассажиров нарушал общественный порядок.

— Правонарушитель, находясь на трапе самолета, вел себя излишне эмоционально, размахивал руками, выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания бортпроводников, — пишет телеграм-канал.

Представители авиакомпании отказали пассажиру в посадке на борт. Полицейские прибыли на место и задержали 45-летнего нарушителя. В отношении него составили протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Мужчину отправили под административный арест на двое суток.

Осенью НГС писал, что в Толмачево с рейса сняли пассажира, который пил алкоголь и отвечал нецензурной бранью экипажу.

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