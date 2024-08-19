Летевший из Китая в Москву самолет направили в Толмачево — на борту оказался больной

Днем 19 августа в новосибирский аэропорт Толмачево направили самолет, который летел в Москву из Китая. Информация об этом появилась на сайте столичного аэропорта Шереметьево — сказано, что борт следовал из города Гуанчжоу.
— Направлен в Новосибирск, — коротко говорится в онлайн-табло Шереметьево.
Уточняется, что речь идет о рейсе авиакомпании «Аэрофлот».
На сайте аэропорта Толмачево сказано, что самолет прибыл. Как объяснили в пресс-службе аэропорта, причиной посадки стал пассажир авиарейса.
— Больной пассажир на борту, — уточнил представитель аэропорта.
НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать данные.
В конце июня летевший из Новосибирска в Якутск самолет вернулся в аэропорт. Рейс вернули на аэродром вылета из-за больного человека.