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В Новосибирске сел летевший из Китая в Москву самолет

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Происшествия Летевший из Китая в Москву самолет направили в Толмачево — на борту оказался больной

Летевший из Китая в Москву самолет направили в Толмачево — на борту оказался больной

Об этом НГС сообщили в пресс-службе аэропорта

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8 комментариев

Самолет летел из Гуанчжоу

Днем 19 августа в новосибирский аэропорт Толмачево направили самолет, который летел в Москву из Китая. Информация об этом появилась на сайте столичного аэропорта Шереметьево — сказано, что борт следовал из города Гуанчжоу.

— Направлен в Новосибирск, — коротко говорится в онлайн-табло Шереметьево.

Уточняется, что речь идет о рейсе авиакомпании «Аэрофлот».

Информация появиласьа сайте аэропорта Шереметьево

На сайте аэропорта Толмачево сказано, что самолет прибыл. Как объяснили в пресс-службе аэропорта, причиной посадки стал пассажир авиарейса.

— Больной пассажир на борту, — уточнил представитель аэропорта.

НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать данные.

В конце июня летевший из Новосибирска в Якутск самолет вернулся в аэропорт. Рейс вернули на аэродром вылета из-за больного человека.

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Комментарии
8
БОT
19 августа 2024, 17:57
Всех в карантин
alippa
19 августа 2024, 18:48
По заказу из Кольцова - свежая версия ковидлы?)))
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