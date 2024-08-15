«Весь пол был залит кровью»: новосибирец получил ранение в живот в ТЦ на Маркса

Мужчина получил ранение в живот в ТК «Гранит» на площади Маркса. Как рассказала читательница НГС Анна, это случилось около 16:30.
— Инцидент произошел в магазине «Продукты для еды». Когда я стояла на остановке, туда подъехала скорая и полиция. Врачи вывели мужчину с ранением в живот. Зашла в магазин, там весь пол был залит кровью, — пояснила сибирячка.
Корреспондент НГС обратился с представителями ТК «Гранит» за комментарием по этому поводу. Сотрудница подтвердила информацию об инциденте, но за подробностями попросила общаться в полицию.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее двое мужчин устроили потасовку на улице возле ночного клуба. Один из них попал в больницу.
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