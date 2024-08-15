«Весь пол был залит кровью»: новосибирец получил ранение в живот в ТЦ на Маркса

На место происшествия выезжала полиция Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Мужчина получил ранение в живот в ТК «Гранит» на площади Маркса. Как рассказала читательница НГС Анна, это случилось около 16:30.



— Инцидент произошел в магазине «Продукты для еды». Когда я стояла на остановке, туда подъехала скорая и полиция. Врачи вывели мужчину с ранением в живот. Зашла в магазин, там весь пол был залит кровью, — пояснила сибирячка.



Корреспондент НГС обратился с представителями ТК «Гранит» за комментарием по этому поводу. Сотрудница подтвердила информацию об инциденте, но за подробностями попросила общаться в полицию.



В пресс-службе регионального МВД сообщили, что на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства инцидента уточняются.



Ранее двое мужчин устроили потасовку на улице возле ночного клуба. Один из них попал в больницу.

