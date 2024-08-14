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Происшествия Один в больнице, второго задержала полиция: новосибирцы устроили потасовку у ночного клуба — видео драки

Один в больнице, второго задержала полиция: новосибирцы устроили потасовку у ночного клуба — видео драки

Конфликт произошел несколько дней назад на Дуси Ковальчук

1 916
18 комментариев
Полицейские задержали подозреваемого

В Новосибирске двое мужчин устроили потасовку на улице возле ночного клуба. Один из них попал в больницу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, 11 августа полицейским поступило сообщение из медучреждения, куда доставили 41-летнего жителя Калининского района с травмами головы. Сотрудники установили и задержали подозреваемого в нападении.

— Им оказался 28-летний житель Дзержинского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, — сообщили пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция установила, что в ночном клубе на улице Дуси Ковальчук между двумя посетителями произошел конфликт. Мужчины решили выяснить отношения на улице, в и результате один из них ударил другого в область головы. Потасовка попала на видео.

Конфликт попал на видео

На кадрах можно заметить, как несколько мужчин стоят на тротуаре, а затем один из участников конфликта толкает другого к стене. Сибиряк подходит к оппоненту, но тот наносит ему несколько ударов в область головы — мужчина падает на землю.

В ведомстве возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В начале августа в Первомайском районе Новосибирска произошла потасовка. Мужчина после перепалки ударил оппонента топором по уху.

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Уголовное дело Драка Ночной клуб Новосибирск Полиция
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Комментарии
18
Grape Reflection 🍇
14 августа 2024, 18:21
Такой герой и в тылах отсиживается... Нехорошо это, некрасиво
276674750
14 августа 2024, 18:18
Сомнительное заведение,переполненное синевой,прям как из 90-х.Типа клуб "Юла".
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