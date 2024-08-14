«Двигался задним ходом»: женщину с 7-летним мальчиком сбил «Форд Фокус» в Новосибирске

В Новосибирске 30-летняя женщина с 7-летним ребенком оказались в больнице после ДТП на улице Закавказской. ДТП произошло сегодня, 14 августа, около 12:00 в Октябрьском районе.
— 42-летняя женщина за рулем «Форд Фокус» двигалась задним ходом. У дома на улице Закавказская, 29а сбила двух пешеходов, которые двигались по краю проезжей части во встречном направлении, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.
Пострадавших доставили в больницу. На месте работает наряд ДПС, который разбирается в произошедшем.
В июне в Ленинском районе Новосибирска автомобиль насмерть переехал мужчину, который лежал на дороге.
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