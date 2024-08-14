НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+28°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

4 м/c,

ю-в.

 746мм 47%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56
Странная смерть ветерана МВД
Как защититься от мошенников
Опасный Новосибирск
Подслушано в чатах родителей
Завоевали Россию
Жизнь как в кино
Как выбрать мёд
Где учатся отличники
Требуют снести «шарик»
НГС в Telegram
Происшествия «Двигался задним ходом»: женщину с 7-летним мальчиком сбил «Форд Фокус» в Новосибирске

«Двигался задним ходом»: женщину с 7-летним мальчиком сбил «Форд Фокус» в Новосибирске

Пострадавших доставили в больницу

1 194
4 комментария
Пешеходы шли по краю проезжей части

В Новосибирске 30-летняя женщина с 7-летним ребенком оказались в больнице после ДТП на улице Закавказской. ДТП произошло сегодня, 14 августа, около 12:00 в Октябрьском районе.

— 42-летняя женщина за рулем «Форд Фокус» двигалась задним ходом. У дома на улице Закавказская, 29а сбила двух пешеходов, которые двигались по краю проезжей части во встречном направлении, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Пострадавших доставили в больницу. На месте работает наряд ДПС, который разбирается в произошедшем.

В июне в Ленинском районе Новосибирска автомобиль насмерть переехал мужчину, который лежал на дороге.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
ДТП Октябрьский район Сбили пешехода Машина сбила ребенка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
14 августа 2024, 15:05
💩💩ббррууннья 🐷беезграмотная.
Гость
14 августа 2024, 15:20
Пешеходы шли в сторону машины и не видели её? Почему машина по встречке задним ходом ехала?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,44

Александр,35

Nata,48

Arhlara,57

Света,39

Светлана,60

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление