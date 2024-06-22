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Происшествия В Ленинском районе Chevrolet Malibu насмерть сбил пешехода — мужчина решил прилечь на дорогу

В Ленинском районе Chevrolet Malibu насмерть сбил пешехода — мужчина решил прилечь на дорогу

В соцсетях выложили кадры, сделанные незадолго до трагического ДТП

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ДТП произошло после 23 часов

Вечером 21 июня в Ленинском районе Новосибирска автомобиль насмерть сбил мужчину, который лежал на дороге. Об этом сообщают в городской ГАИ.

По предварительным данным, 26-летний водитель Chevrolet Malibu ехал со стороны улицы Ватутина в сторону Титова. На мужчину он наехал у дома на Блюхера, 19. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «АСТ-54 Black», видно, что до ДТП пешеход сначала сидел на дороге и уже потом лег.

Личность погибшего устанавливается

На месте аварии работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

— Пешеход, на вид 40–45 лет, получил несовместимые с жизнью травмы. Личность мужчины устанавливается, — сказано в сообщении ГАИ.

Если вы стали очевидцем произошедшего, расскажите НГС.
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Ранее в Новосибирске женщина-водитель врезалась в единственный автомобиль на парковке. Потом она уехала с места ДТП.

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ДТП Новосибирск Авария Происшествия ГАИ Сбил пешехода
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