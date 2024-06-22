В Ленинском районе Chevrolet Malibu насмерть сбил пешехода — мужчина решил прилечь на дорогу

Вечером 21 июня в Ленинском районе Новосибирска автомобиль насмерть сбил мужчину, который лежал на дороге. Об этом сообщают в городской ГАИ.
По предварительным данным, 26-летний водитель Chevrolet Malibu ехал со стороны улицы Ватутина в сторону Титова. На мужчину он наехал у дома на Блюхера, 19. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «АСТ-54 Black», видно, что до ДТП пешеход сначала сидел на дороге и уже потом лег.
На месте аварии работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
— Пешеход, на вид 40–45 лет, получил несовместимые с жизнью травмы. Личность мужчины устанавливается, — сказано в сообщении ГАИ.
Ранее в Новосибирске женщина-водитель врезалась в единственный автомобиль на парковке. Потом она уехала с места ДТП.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.