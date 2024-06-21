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Авто подробности «Спокойно уехала»: в Новосибирске женщина-водитель врезалась в единственный автомобиль на парковке

«Спокойно уехала»: в Новосибирске женщина-водитель врезалась в единственный автомобиль на парковке

Потом она уехала с места ДТП

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После ДТП женщина-водитель уехала с парковки

В Новосибирске возле ТРЦ «Аура» женщина за рулем белого Nissan Qasqai врезалась в единственный припаркованный автомобиль, а после покинула место аварии.

Инцидент произошел 11 июня, информацию и видеозапись опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» опубликовали 21 июня.

Владельцы пострадавшего автомобиля ищут виновницу аварии

— Женщина за рулём белого Nissan Qasqai умудрилась врезаться в единственную стоящую на парковке возле «Ауры» машину ночью 11 июня в 02:25, — сообщили авторы публикации.

Видео в телеграм-канал отправила владелица красного Kia Rio. По словам девушки, после столкновения водитель белого автомобиля вышла из машины вместе с мужчиной, осмотрела машины, села за руль и уехала с места ДТП.

Также сообщается, что повреждения на пострадавшем автомобиле заметили только на следующий день. Установить номер автомобиля неудачно припарковавшейся женщины не удалось.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на Крылова водитель протаранила припаркованные автомобили. Повреждения получили как минимум пять машин.

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