«Заманил домой, везде были рассованы ножи». Боец СВО из ревности убил жену-учительницу и сразу погиб в ДТП — что говорят близкие

Елизавета Степанова всего месяц назад отпраздновала 23-летие Источник: страницы героев в соцсетях











«Как так, мне 23, а я еще не получила то, о чем мечтала? Но желание и цель есть. Мы идем дальше!» Такое послание молодой педагог из Дзержинска Елизавета Степанова оставила на своей странице месяц назад. 8 августа ее жестоко убил собственный муж: Юрий приехал в отпуск из зоны спецоперации и зарезал супругу, после чего разбился в ДТП. Произошедшее стало настоящим шоком для всех, кто знал молодых людей, и тех, кто вообще услышал обстоятельства этой трагедии.

Елизавета работала с ребятами из начальной школы и в сентябре должна была повести своих воспитанников в 4-й класс. Корреспондент NN.RU Кристина Калинина побывала на месте трагедии и поговорила с мамой и близкими убитой Елизаветы, чтобы восстановить события того страшного дня.



«Я ждала около ее дома всю ночь»

Еще недавно они были счастливы Источник: страницы героев в соцсетях











В тот роковой вечер у Лизы было много планов: сходить к нотариусу, на косметическую процедуру и встретиться с подружками. Когда она внезапно перестала выходить на связь, близкие забили тревогу. Больше всего сомнений в сердце затаилось у подруги Елизаветы Дарьи. Они вместе работали в школе № 20 Дзержинска и быстро подружились.



Лиза перестала отвечать на звонки вечером 7 августа. Дарья продолжала попытки дозвониться, но тщетно. Тогда рванула к дому подруги — хотела убедиться, что с ней всё в порядке.



— Я ждала около ее дома всю ночь — вдруг вернется. Потом увидела информацию об аварии и поехала туда. Там уже следователю начала рассказывать, начались проверки, — поделилась с NN.RU Дарья.

Источник: страница Елизаветы в соцсетях











Как стало известно вечером 8 августа, главным подозреваемым в убийстве Елизаветы силовики считают ее мужа — Юрия Степанова. Он был контрактником и в свое время участвовал в боевых действиях в Сирии, затем отправился на СВО. По данным NN.RU, муж Лизы вернулся домой в отпуск всего несколько дней назад. Спустя пару часов после жесткой расправы над супругой Юрий сел за руль своего Renault, выехал на встречку неподалеку от города и столкнулся с фурой. Удар был настолько мощным, что оба автомобиля раскидало по трассе. Юрий погиб на месте.



Подруга Елизаветы Дарья практически ничего не смогла рассказать о ее муже. Говорит, приезжал нечасто и в редкие моменты присутствия вместе с женой ездил к родственникам в Сызрань.



— Добрая, она всегда улыбалась, что бы ни произошло, хорошей подругой была. Самой лучшей на этом свете. Замечательный педагог. У нее так прекрасно получалось организовывать детей. Очень любила детей. Тянулась к ним. И они к ней. Любила очень цветы, и мне привила эту любовь. Планы были грандиозные. Она любила эту жизнь, — рассказала об убитой ее подруга Дарья.



«Девчонка была открытая и педагог очень перспективный»

Источник: Кристина Калинина











Елизавете Степановой на момент гибели было всего 23 года. Несколько недель назад она отпраздновала день рождения. Кроме работы в школе Лиза училась в педагогическом университете.



Погибшие супруги были оба родом из Сызрани Самарской области: там познакомились и вместе переехали в Нижегородскую область три года назад. По нашим данным, это связано с тем, что муж был профессиональным военнослужащим и его прикомандировали к другой части.

Источник: Кристина Калинина / NN.RU











От внезапной и скоропостижной гибели молодой учительницы пришли в шок не только родственники и друзья девушки, но и ее коллеги, а также родители детей.

Как рассказала NN.RU директор школы № 20 Татьяна Степыкина, о произошедшем ей рассказала подруга Лизы Дарья. По словам главы учебного учреждения, когда произошло убийство, Лиза находилась в отпуске. Когда Татьяна Вячеславовна в последний раз виделась со своей подчиненной, то не заметила в ее поведении ничего странного.

Источник: Кристина Калинина / NN.RU











— До отпуска спокойно отработала в лагере вожатой, потом спокойно ушла отдыхать, и ничего не предвещало беды. Работала она у нас три года, сначала на практику приезжала, потом полноценно вести уроки стала. Родителей детей пришлось поставить в известность. Город у нас небольшой, все друг друга знают. Чтобы не было каких-то слухов, мы сразу родителям всё сообщили. Шок у всех. Девчонка была открытая, добрая, отзывчивая и педагог хороший, очень перспективный, — подчеркивает Татьяна Вячеславовна.



В школе пока так и не могут свыкнуться с мыслью, что амбициозного и молодого педагога с ними больше нет. Лизе оставался всего год обучения в Мининском университете, чтобы получить диплом о высшем образовании.



«Он ее заманил в квартиру»

Источник: страница Юрия в соцсетях











Пара жила неподалеку от школы, на Окской набережной. Окна квартиры выходили прямо на затон. Юра с Лизой жили в этом доме не так долго: сначала снимали жилье, но в апреле глава семейства взял ипотеку и они переехали. Кажется, готовились жить долго и счастливо. Так что же произошло?

Большинство соседей в тот роковой день ничего не слышали. Квартира, где произошло зверское убийство, сейчас опечатана. Соседки Степановых по лестничной клетке твердят, что почти ничего и не знают о трагедии.



— Они к нам недавно переехали, я про них ничего и не знаю и сказать не могу. Видела на лестнице пару раз. В день убийства тоже ничего не слышала, — заявила NN.RU соседка из квартиры напротив.

Источник: Кристина Калинина / NN.RU











Однако дзержинка, проживающая этажом ниже, оказалась более осведомленной. Татьяна успела подружиться с Елизаветой — женщина рассказала, что о проблемах в личной жизни ее молодая подруга ничего не рассказывала.

— Она таким лучиком была… Не подружиться с ней было невозможно, такая добрая, отзывчивая. У нас с ней сразу хорошие отношения сложились. Но вот о своей жизни она мало что рассказывала. Мужа мы редко видели, но знали, что у нее с ним бракоразводный процесс назначен, — говорит Татьяна.

В материалах Следственного комитета говорится, что Юрий убил Лизу на почве ревности. По наблюдениям соседей, к ней в последнее время действительно приезжал молодой человек, но, как подчеркивают соседи, уже после того, как она приняла решение развестись с мужем. Кроме этого, новые отношения Елизавета не афишировала.



По словам соседки Татьяны, она видела Юрия незадолго до убийства. Якобы он был не один, а с незнакомкой, которую женщина до этого видела в компании молодой соседки.



— Они с ней заходят ночью и кирпич под дверь подставляют. Я еще спросила зачем. Они мне сказали, что вещи какие-то забрать надо. Но я уверена, что она ему наговорила, что у Лизы есть кто-то. Очень странно, что они в тот вечер вместе засветились.



Потом соседи увидели большое количество полицейских машин и поняли: произошло что-то страшное. Когда сотрудники МВД сказали, что приехали из-за гибели молодой соседки, Татьяна буквально потеряла дар речи. Еще пару дней назад отзывчивая Лиза подвозила ее до работы, а теперь молодой подруги больше нет.



— Лизонька, ну как же так… Я не представляю, каким зверем надо быть, чтобы убить такую девочку хорошую. Она ведь со мной как будто прощалась несколько дней назад. Мы с ней на улице пересеклись, она меня спросила, как дела, а потом так странно мне всего хорошего пожелала, как будто знала, что это наша последняя встреча, — рассказывает Татьяна.

Источник: страница Елизаветы в соцсетях











В Сызрани у убитой Елизаветы осталась мама. Женщина не находит себе места, винит себя, что не могла оказаться рядом, чтобы защитить. Как рассказала NN.RU мама погибшей девушки Ольга Калюжная, похороны Лизы пройдут на ее родине, в Сызрани. Организовать транспортировку тела из Дзержинска помогла подруга девушки. Где похоронят мужа-убицу, пока неизвестно, но у него родители тоже живут в Сызрани.

Мама поделилась, что выбор дочери она не одобряла. По ее словам, Юрий всегда был тихим и подозрительным, но именно от таких людей и стоит ждать беды.



— Дочка у меня была светлая, как лучик солнца, все ее любили. Она ушла от него, забрала вещи, а он ее заманил в квартиру под видом того, чтобы она ему объяснила, как по квитанции платить, квартира в ипотеке была. По всей квартире были рассованы ножи. Он ее заманивал специально, он ее уже ждал, — с дрожью в голосе говорит Ольга.



Проблемы в отношениях Елизаветы и Юрия были на протяжении последней половины года. Пара ругалась и собиралась разойтись.



— Она ему говорила: «Мы с тобой разведемся, ты приедешь, а меня здесь не будет». Его это не устроило, — говорит мама Елизаветы.



В день своей гибели молодая учительница должна была встретиться с почти уже бывшим мужем для решения вопросов по ипотечной квартире. После этого Елизавета собиралась встретиться с подружкой, но потом позвонила и предупредила, что супруг отвезет ее домой. С тех пор на связь Лиза больше не выходила.



Мы приносим искренние соболезнования всем родным и близким Елизаветы Степановой.



А в это время