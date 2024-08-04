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Собаку дважды переехали на машине — видео

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Происшествия «Пронзительно запищала»: неизвестные дважды переехали немецкую овчарку на машине под Новосибирском — видео

«Пронзительно запищала»: неизвестные дважды переехали немецкую овчарку на машине под Новосибирском — видео

У пострадавшего пса подозрение на перелом позвоночника

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29 комментариев
Инцидент произошел в поселке Марусино

В селе Марусино под Новосибирском группа неизвестных на автомобиле «Жигули» дважды переехала собаку породы немецкая овчарка. О происшествии НГС рассказала очевидица Софья.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 4 августа, у здания по адресу Горького, 1а. По словам сибирячки, собака испугалась грозы, сделала подкоп с территории частного домовладения и убежала. Она несколько часов находилась возле местного магазина, где работает Софья.

— К часу ночи приехали на машине эти ребята на парковку, собака так же бегала вокруг магазина. Потом они начали быстро уезжать — собака залаяла, а затем пронзительно так запищала. Я выбежала и начала кричать, а собака была под колесами и пыталась встать. Водитель не понял, что переехал собаку задними колесами и переехал еще раз, — рассказала НГС Софья.

Водитель отечественного автомобиля после этого отъехал на небольшое расстояние и остановился. В салоне был молодой человек, который увидел последствия произошедшего и быстро скрылся.

Спустя время нашлись хозяева, которые отвезли пострадавшую овчарку в ветеринарную клинику. По словам девушки, у собаки отказали задние лапы, не исключен и перелом позвоночника.

Девушка оставила заявление о происшествии по номеру 112.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сообщение зарегистрировано, будет проведена проверка.

Ранее сотрудники мэрии Новосибирска посетили местную жительницу, которая разводит собак у себя в частном доме. Ее соседи страдают от вони и лая.

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Комментарии
31
боец РККА
4 августа 2024, 11:47
собака без намордника
Я-иная
4 августа 2024, 11:39
Ваня Степин явно только начальную школу закончил.
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