«Пронзительно запищала»: неизвестные дважды переехали немецкую овчарку на машине под Новосибирском — видео

Инцидент произошел в поселке Марусино Источник: Читательница НГС Софья











В селе Марусино под Новосибирском группа неизвестных на автомобиле «Жигули» дважды переехала собаку породы немецкая овчарка. О происшествии НГС рассказала очевидица Софья.



Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 4 августа, у здания по адресу Горького, 1а. По словам сибирячки, собака испугалась грозы, сделала подкоп с территории частного домовладения и убежала. Она несколько часов находилась возле местного магазина, где работает Софья.



— К часу ночи приехали на машине эти ребята на парковку, собака так же бегала вокруг магазина. Потом они начали быстро уезжать — собака залаяла, а затем пронзительно так запищала. Я выбежала и начала кричать, а собака была под колесами и пыталась встать. Водитель не понял, что переехал собаку задними колесами и переехал еще раз, — рассказала НГС Софья.



Водитель отечественного автомобиля после этого отъехал на небольшое расстояние и остановился. В салоне был молодой человек, который увидел последствия произошедшего и быстро скрылся.

Источник: Читательница НГС Софья

Спустя время нашлись хозяева, которые отвезли пострадавшую овчарку в ветеринарную клинику. По словам девушки, у собаки отказали задние лапы, не исключен и перелом позвоночника.



Девушка оставила заявление о происшествии по номеру 112.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сообщение зарегистрировано, будет проведена проверка.

