НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+29°

пасмурно, без осадков

ощущается как +30

2 м/c,

южн.

 744мм 43%
Подробнее
6 Пробки
USD 86,11
EUR 93,51

СРОЧНО

Что сегодня происходит на Димитровском мосту

Рабовладельцы из Татарска
Снизились цены на новые авто
Две башни вместо ЦУМа
Новосибирск ведет соцсети
«Танец тьмы» из Японии
Где учатся отличники
5 продуктов при изжоге
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Животные Мэрия приезжала к сибирячке, которая разводит собак — ее соседи страдают от вони и бесконечного лая

Мэрия приезжала к сибирячке, которая разводит собак — ее соседи страдают от вони и бесконечного лая

Жильцы уверяют, что уже 5 лет живут в невыносимых условиях, мэрия ничего сделать не может

1 161
28 комментариев
Так выглядит дом, где разводят собак

Специалисты мэрии Новосибирска приезжали к жительнице частного сектора, которая разводит собак у себя на территории. Ее соседи страдают от вони и лая.

Как рассказали редакции НГС в пресс-центре мэрии, жалоб от местных жителей им не поступало, но сотрудники МКУ «ДЕЗ» все же приехали в дом на улице Камчатской.

— Был выполнен отбор проб атмосферного воздуха на указанной территории, в результате которого превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено, — объяснили в пресс-центре.

В мэрии также добавили, что все, у кого есть домашние животные, должны соблюдать требования по их содержанию. Например, выгуливать животных необходимо в безопасном месте. Если же собаки выходят за пределы земельного участка, то владелец нарушает статью 4.5.1 «Об административных нарушениях в Новосибирской области» и может получить штраф в размере от 500 до 5000 рублей.

При этом изъять собак, которых разводит женщина, не могут, потому что мэрия не обладает такими полномочиями.

Ранее соседи собачницы объясняли, что живут в невыносимых условиях уже 5 лет, все усиливается летом, именно тогда они сильнее слышат лай из дома соседки, и ощущают отвратительный запах разложившихся трупов. При этом сама сибирячка все отрицает.

Недавно НГС побывал на зоовыставке, где животные сидят в тесных клетках.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Собаки Питомник Мэрия Новосибирска Частный сектор Животные Лай Шум Соседи
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Татьяна 53
1 августа 2024, 18:55
Собак люблю, но разводить их надо где-то в питомнике, а не в жилой зоне.
LG>
1 августа 2024, 18:20
Лай-то от соседей )))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Тати_81,42

Алина,36

LULY,43

Alim,37

Александр,59

Олег,62

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление