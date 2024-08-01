Мэрия приезжала к сибирячке, которая разводит собак — ее соседи страдают от вони и бесконечного лая

Так выглядит дом, где разводят собак Источник: предоставлено Викторией











Специалисты мэрии Новосибирска приезжали к жительнице частного сектора, которая разводит собак у себя на территории. Ее соседи страдают от вони и лая.

Как рассказали редакции НГС в пресс-центре мэрии, жалоб от местных жителей им не поступало, но сотрудники МКУ «ДЕЗ» все же приехали в дом на улице Камчатской.

— Был выполнен отбор проб атмосферного воздуха на указанной территории, в результате которого превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено, — объяснили в пресс-центре.

В мэрии также добавили, что все, у кого есть домашние животные, должны соблюдать требования по их содержанию. Например, выгуливать животных необходимо в безопасном месте. Если же собаки выходят за пределы земельного участка, то владелец нарушает статью 4.5.1 «Об административных нарушениях в Новосибирской области» и может получить штраф в размере от 500 до 5000 рублей.

При этом изъять собак, которых разводит женщина, не могут, потому что мэрия не обладает такими полномочиями.

Ранее соседи собачницы объясняли, что живут в невыносимых условиях уже 5 лет, все усиливается летом, именно тогда они сильнее слышат лай из дома соседки, и ощущают отвратительный запах разложившихся трупов. При этом сама сибирячка все отрицает.

Недавно НГС побывал на зоовыставке, где животные сидят в тесных клетках.