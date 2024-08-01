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Происшествия Ездил без прав: на водителя Mercedes возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП

Ездил без прав: на водителя Mercedes возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП

Сегодня суд изберёт подозреваемому меру пресечения

3 040
33 комментария
Машину узнали по характерным повреждениям кузова

В отношении водителя Mercedes, сбившего насмерть женщину на Большевистской, возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан, решается вопрос о мере пресечения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ночь на 31 июля в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Под подозрение попал водитель полностью тонированной иномарки без номеров — он скрылся с места аварии. По данным прокуратуры, у 24-летнего мужчины не было водительских прав.

Накануне в Новосибирске нашли помятый Mercedes без номеров и водителя. Он припарковал авто в гаражном комплексе Железнодорожного района.

Сегодня суд решит вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Это вторая авария с автомобилем без номеров за июль в Новосибирске. В первый раз тонированный кроссовер BMW без номеров протаранил семь припаркованных машин в районе станции метро «Гагаринская». На этой неделе следователи раскрыли подробности по делу.

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Комментарии
33
Павел_п
1 августа 2024, 09:03
Ну, зашибись. Глухо тонированная , без номеров, без прав. А из какой диаспоры, пока не сообщается?
Гость
1 августа 2024, 09:08
Привет вам, сотрудники ГАИ! Это позор! У вас пол города ездят без номеров, без страховки, теперь уже устраивают жесткие ДТП, в том числе со смертельным исходом. Это все из-за вашей работы, а точнее, из-за ее отсутствия! Бердск, просто огромное количество малолеток не ведрах. Тонировка, номеров нет, прав нет! Где вы, сотрудника ГАИ г. Бердска?! Один пешехода сбил - оказалось, что водителю 17 и прав нет. Остальные? Остальные продолжают так же кататься, никому дела нет! Они стоят, не скрываясь, у ДК Родина, каждый вечер, потом по микрорайону летают. Сколько раз туда экипаж выезжал? 0! Позор!
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