Ездил без прав: на водителя Mercedes возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП

Машину узнали по характерным повреждениям кузова Источник: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области











В отношении водителя Mercedes, сбившего насмерть женщину на Большевистской, возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан, решается вопрос о мере пресечения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В ночь на 31 июля в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Под подозрение попал водитель полностью тонированной иномарки без номеров — он скрылся с места аварии. По данным прокуратуры, у 24-летнего мужчины не было водительских прав.

Накануне в Новосибирске нашли помятый Mercedes без номеров и водителя. Он припарковал авто в гаражном комплексе Железнодорожного района.

Сегодня суд решит вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Это вторая авария с автомобилем без номеров за июль в Новосибирске. В первый раз тонированный кроссовер BMW без номеров протаранил семь припаркованных машин в районе станции метро «Гагаринская». На этой неделе следователи раскрыли подробности по делу.