НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

сев.

 744мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,41
EUR 93,17

СРОЧНО

Почему в Новосибирске не хватает учителей

Поддельные документы мигрантов
Работа в Новосибирске
Решили запретить стройку
Новосибирск ведет соцсети
Станционная смотрительница
Июльфест в Новосибирске
Идеальная пешеходная улица
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Происшествия подробности На машины упала контактная сеть на улице Мира — ее оборвал грузовик

На машины упала контактная сеть на улице Мира — ее оборвал грузовик

Автомобили получили повреждения, а водителя фуры теперь разыскивает ГАИ

1 498
12 комментариев
Автомобили получили повреждения

В Кировском районе Новосибирска 25 июля в 17:35 на улице Мира фура оборвала контактную трамвайную сеть во время разворота. Пострадали два автомобиля. Накануне там ремонтировали трамвайные пути. О ситуации НГС сообщил один из водителей пострадавшего авто Константин.

Момент происшествия попал на видео видеорегистратора

— Там трамвайные пути ремонтируют, и провода провисли. Грузовик их зацепил. Пострадали моя LADA Granta и TANK 300. У нас царапины и вмятины. Приехала техпомощь, сказали, что час назад на том месте обрыв проводов ремонтировали. Но устранили его, видимо, так, что провод провис прямо на перекрестке. Мы ГИБДД ждали до 12 ночи. Те приехали и сказали, что будут искать водителя грузовика. Но он тут не при чем, — рассказал водитель.

Водитель отметил, что к счастью, никто из людей не пострадал

По словам Константина, у TANK 300 получил повреждения капота, вмятину на крыше и на левой стороне по корпусу. У LADA Granta помята крыша, трещина или глубокая царапина на лобовом стекле, повреждены правая передняя и правая задняя двери, заднее крыло и бампер.

Корреспондент НГС направила запросы в ГАИ и мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать инцидент.

В ГИБДД отметили, что на одном участке дороги произошло два ДТП — сначала в 14:15 автомобиль Nissan получил повреждения из-за обрыва троллеи. Позже произошло еще одно ДТП. Но, по информации ГАИ, «Лада» и TANK получили повреждения из-за того, что в них врезался третий автомобиль.

— В 17:35 на том же участке дороги неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» и автомобилем TANK, после чего скрылся с места ДТП. В результате ДТП автомобилю Лада и Танк причинен материальный ущерб, — отметили в городской Госавтоинспекции.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, действительно ли на участке дважды за день ремонтировали контактную сеть, и будет ли проведена проверка после инцидента.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске дерево упало на две машины. Инцидент произошел утром 7 июня на улице Петухова.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Провода Обрыв ГЭТ Трамваи Ремонт Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Buravchik
26 июля 2024, 09:27
Какие претензии к фуре? Или её высота оказалась больше положенной?
Жаба Васильевна
26 июля 2024, 09:28
Количество "профессионалов", везде и вся, просто зашкаливает...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Рекомендуем
Знакомства

Галина,40

Инна,54

Вадим,49

Настя,35

Alex,49

Елена,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление