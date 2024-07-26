На машины упала контактная сеть на улице Мира — ее оборвал грузовик

Автомобили получили повреждения Источник: предоставлено читателем НГС Константином











В Кировском районе Новосибирска 25 июля в 17:35 на улице Мира фура оборвала контактную трамвайную сеть во время разворота. Пострадали два автомобиля. Накануне там ремонтировали трамвайные пути. О ситуации НГС сообщил один из водителей пострадавшего авто Константин.



Момент происшествия попал на видео видеорегистратора Источник: читатель НГС Константин

— Там трамвайные пути ремонтируют, и провода провисли. Грузовик их зацепил. Пострадали моя LADA Granta и TANK 300. У нас царапины и вмятины. Приехала техпомощь, сказали, что час назад на том месте обрыв проводов ремонтировали. Но устранили его, видимо, так, что провод провис прямо на перекрестке. Мы ГИБДД ждали до 12 ночи. Те приехали и сказали, что будут искать водителя грузовика. Но он тут не при чем, — рассказал водитель.



Водитель отметил, что к счастью, никто из людей не пострадал Источник: предоставлено читателем НГС Константином











По словам Константина, у TANK 300 получил повреждения капота, вмятину на крыше и на левой стороне по корпусу. У LADA Granta помята крыша, трещина или глубокая царапина на лобовом стекле, повреждены правая передняя и правая задняя двери, заднее крыло и бампер.



Корреспондент НГС направила запросы в ГАИ и мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать инцидент.



В ГИБДД отметили, что на одном участке дороги произошло два ДТП — сначала в 14:15 автомобиль Nissan получил повреждения из-за обрыва троллеи. Позже произошло еще одно ДТП. Но, по информации ГАИ, «Лада» и TANK получили повреждения из-за того, что в них врезался третий автомобиль.

— В 17:35 на том же участке дороги неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» и автомобилем TANK, после чего скрылся с места ДТП. В результате ДТП автомобилю Лада и Танк причинен материальный ущерб, — отметили в городской Госавтоинспекции.



НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, действительно ли на участке дважды за день ремонтировали контактную сеть, и будет ли проведена проверка после инцидента.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске дерево упало на две машины. Инцидент произошел утром 7 июня на улице Петухова.

