«Утренний сюрприз»: в Новосибирске дерево упало на две машины

В Новосибирске дерево упало на две машины. Инцидент произошел утром 7 июня на улице Петухова.
— Утренний сюрприз ждёт водителей двух Suzuki на Петухова, 88, — рассказали подписчики телеграм-канала «АСТ-54 Black».
На фото два автомобиля одной марки Suzuki припаркованы возле деревьев. Одно из них упало на машины. Судя по кадрам с места, серьезных повреждений автомобили не получили.
Ранее НГС писал о том, что дерево рухнуло на машину на Мичурина и перегородило дорогу. Упавший тополь также перегородил проезд по трамвайным путям.
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