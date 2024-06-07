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Авто подробности «Утренний сюрприз»: в Новосибирске дерево упало на две машины

«Утренний сюрприз»: в Новосибирске дерево упало на две машины

Автомобили припарковали на улице Петухова

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Часть горожан осуждает автомобилистов, чьи машины пострадали от дерева

В Новосибирске дерево упало на две машины. Инцидент произошел утром 7 июня на улице Петухова.

— Утренний сюрприз ждёт водителей двух Suzuki на Петухова, 88, — рассказали подписчики телеграм-канала «АСТ-54 Black».

На фото два автомобиля одной марки Suzuki припаркованы возле деревьев. Одно из них упало на машины. Судя по кадрам с места, серьезных повреждений автомобили не получили.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия, или ваш автомобиль пострадал от упавшего дерева, то сообщите об этом в редакцию НГС дежурному корреспонденту.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал о том, что дерево рухнуло на машину на Мичурина и перегородило дорогу. Упавший тополь также перегородил проезд по трамвайным путям.

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