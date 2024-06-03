«Была сильная искра»: дерево рухнуло на машину на Мичурина и перегородило дорогу — фото

В центре Новосибирска упавшее дерево перегородило проезд по улице Мичурина. По словам очевидцев, во время падения были повреждены провода над трамвайными путями.
Как рассказал НГС читатель Илья, все произошло примерно в 20:30. Крупный тополь сломался у самого ствола у дома № 4 на улице Мичурина. Во время падения крона дерева задела движущуюся иномарку.
— Дерево упало от сильного порыва ветра. У машины повреждена левая передняя стойка, водитель не пострадал. Была сильная искра, когда падало на провода, — рассказал НГС Илья.
Дерево полностью перегородило проезд по улице Мичурина в сторону Центрального парка. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области. В ведомстве пообещали предоставить комментарий по инциденту чуть позже.
В конце мая в Новосибирске из-за непогоды в двух районах рухнули огромные деревья. Одно упало на территорию детсада, второе — на проезжую часть.