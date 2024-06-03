«Была сильная искра»: дерево рухнуло на машину на Мичурина и перегородило дорогу — фото

Инцидент произошел около 20:30 Источник: Читатель НГС Илья











В центре Новосибирска упавшее дерево перегородило проезд по улице Мичурина. По словам очевидцев, во время падения были повреждены провода над трамвайными путями.





Как рассказал НГС читатель Илья, все произошло примерно в 20:30. Крупный тополь сломался у самого ствола у дома № 4 на улице Мичурина. Во время падения крона дерева задела движущуюся иномарку.

Оборваны электропровода, повреждения получила белая иномарка Источник: Читатель НГС Илья











— Дерево упало от сильного порыва ветра. У машины повреждена левая передняя стойка, водитель не пострадал. Была сильная искра, когда падало на провода, — рассказал НГС Илья.



Дерево переломилось у основания Источник: Читатель НГС Илья











Дерево полностью перегородило проезд по улице Мичурина в сторону Центрального парка. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.

Перекрыт проезд по трамвайным путям Источник: Читатель НГС Илья











Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области. В ведомстве пообещали предоставить комментарий по инциденту чуть позже.

