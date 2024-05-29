Последствия непогоды: в двух районах Новосибирска рухнули огромные деревья — фото

Дерево чудом не задело машину на Плахотного, 15а Источник: читательница НГС Елена











Сразу в двух районах Новосибирска вечером 28 мая из-за сильного ветра упали деревья. Об этом рассказала читательница НГС Елена и подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте».



— Последствия непогоды. Это забор садика на Плахотного, 15а. Машине прям очень повезло, — написала утром 29 мая жительница Ленинского района Елена.

Тополь рухнул на территории детского сада Источник: читательница НГС Елена











На фото, предоставленных читательницей, видно, что огромное дерево рухнуло частично на территорию детского сада, а частично — на придорожную зону. Судя по фото, у тополя большие корни. Дерево чудом не задело припаркованый буквально в метре от него автомобиль.



Еще одно дерево рухнуло в Заельцовском районе на улице Кавалерийской, 2. Там тополь упал поперек проезжей части.



— Нас чуть не зацепило, чудом пролетели, ветками заднее стекло и багажник немного задело, — рассказали напуганные очевидцы в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».



На видео люди, которые в момент падения дерева находились в машине, утверждают: тополь был гнилой. Еще немного, и очевидцы могли пострадать.

Люди отметили, что чудом избежали несчастного случая Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

— Вот эта прелесть чуть не упала прямо нам на голову. Просто вот одна секунда промедления, и вот эта бандура огромная упала бы прямо нам на машину. Как следят вообще? Непонятно. Как работает ЖКХ? Это что такое? Оно гнилое, просто все гнилое. Это чуть не упало на нас. Мы ели успели, — эмоционально рассказали очевидцы.

Второе дерево упало в Заельцовском районе Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, какие организации и когда уберут эти деревья.

Новосибирцев ранее предупреждали о непогоде и сильном ветре. В СМС-рассылках от управления МЧС сообщали, что ожидаются дожди, ночью с мокрым снегом, усиление ветра с порывами до 18м/с, заморозки до -5.



Ранее НГС писали о том, что в Новосибирске на Выборной повалился столб. Из-за этого на дороге собралась двухкилометровая пробка.

