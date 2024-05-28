«Дожди с мокрым снегом»: новосибирцев предупредили о сильном ветре и заморозках

Жителей Новосибирской области предупредили о ночных заморозках и дождях с мокрым снегом. В регионе также прогнозируется усиление ветра.
— Ожидаются местами дожди, ночью с мокрым снегом, усиление ветра, порывы до 18м/с, заморозки до -5 в НСО 29 мая. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в СМС-сообщении регионального управления МЧС.
На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что в ночь на 29 мая в регионе ожидается температура от +2 до +7 градусов, ночью умеренные дожди с мокрым снегом. Дневные температуры составят от +8 до 13 градусов, местами возможно похолодание до +2 градусов. Ветер Северо-Западный, его скорость в порывах будет достигать 18 метров в секунду.
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