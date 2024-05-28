НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

зап.

 747мм 47%
Подробнее
8 Пробки
USD 88,69
EUR 96,30
Реклама

СРОЧНО

Что будет в новой серии мультика «Маша и Медведь»

Репортаж с сектантами
Как не пропустить отпуск
Проблема с врачами
Такие дома строят в городе
Дело экс-главы дептранса
Что с выпускными
Сколько стоят часы прокурора
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Весна «Дожди с мокрым снегом»: новосибирцев предупредили о сильном ветре и заморозках

«Дожди с мокрым снегом»: новосибирцев предупредили о сильном ветре и заморозках

Жителям региона пришли сообщения о непогоде

757
1 комментарий
Ночные заморозки в регионе продлятся до 31 мая

Жителей Новосибирской области предупредили о ночных заморозках и дождях с мокрым снегом. В регионе также прогнозируется усиление ветра.

— Ожидаются местами дожди, ночью с мокрым снегом, усиление ветра, порывы до 18м/с, заморозки до -5 в НСО 29 мая. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в СМС-сообщении регионального управления МЧС.

Новосибирцев просят быть осторожными в непогоду

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что в ночь на 29 мая в регионе ожидается температура от +2 до +7 градусов, ночью умеренные дожди с мокрым снегом. Дневные температуры составят от +8 до 13 градусов, местами возможно похолодание до +2 градусов. Ветер Северо-Западный, его скорость в порывах будет достигать 18 метров в секунду.

Ранее мы узнали прогноз синоптиков о погоде в Новосибирске до конца мая. К сожалению, придется вновь достать куртки. Сегодня в Новосибирске из-за низкой температуры выпала снежная крупа. На фоне холодов за окном жители города жалуются на холод в квартирах — энергетики рассказали, как вернуть отопление в дома. Также мы узнали, как дачникам спасти урожай на фоне аномальной температуры.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область МЧС Заморозки Снег в мае
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

yulya71,  57

Жэка,  33

Sergei,  43

Сова,  35

Мария,  38

Елизавета,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление