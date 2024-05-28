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Город Морозный май: как новосибирцам вернуть тепло в батареи в холод — инструкция от СГК

Морозный май: как новосибирцам вернуть тепло в батареи в холод — инструкция от СГК

Весна не радует жителей теплом

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Часть жителей уже чувствуют дома дискомфорт

В Новосибирске СГК может подключать в холод дома к отоплению по заявкам от управляющих компаний. Вопрос возник из-за плохой погоды. Ночью в городе температура может опускаться ниже +9 градусов.

— Мы готовы рассматривать заявки на подключение отопления в течение одного рабочего дня. Например, прошлой неделе удовлетворили заявку бассейна в Калининском районе. Однако не везде есть возможность вернуть отопление — в связи с начавшимися гидравлическими испытаниям и ремонтными работами на теплосетях. От управляющий компаний подобных заявок пока не получали, — ответили корреспонденту НГС в СГК.

Сейчас в Новосибирске проходят гидравлические испытания. 27 мая, начался четвертый этап гидравлических испытаний от ТЭЦ-3.

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