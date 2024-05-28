Морозный май: как новосибирцам вернуть тепло в батареи в холод — инструкция от СГК

В Новосибирске СГК может подключать в холод дома к отоплению по заявкам от управляющих компаний. Вопрос возник из-за плохой погоды. Ночью в городе температура может опускаться ниже +9 градусов.

— Мы готовы рассматривать заявки на подключение отопления в течение одного рабочего дня. Например, прошлой неделе удовлетворили заявку бассейна в Калининском районе. Однако не везде есть возможность вернуть отопление — в связи с начавшимися гидравлическими испытаниям и ремонтными работами на теплосетях. От управляющий компаний подобных заявок пока не получали, — ответили корреспонденту НГС в СГК.