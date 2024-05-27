НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

южн.

 743мм 76%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Дожди и холод: прогноз погоды на неделю

Патрульные-автохамы
Неделя добра
Пристройка к памятнику
Что с выпускными
Поймали барнаульского маньяка
Врачи о главных проблемах
Коварный тест на новосибирца
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Город В СГК приступили к новому этапу испытаний — где будут новые отключения в Новосибирске

В СГК приступили к новому этапу испытаний — где будут новые отключения в Новосибирске

Расхолаживание воды начали еще вчера

312
1 комментарий
В этот раз исключения по ТЭЦ-3

В Новосибирске сегодня, 27 мая, начался четвертый этап гидравлических испытаний от ТЭЦ-3. В воскресенье, 26 мая, расхолаживание сетевой воды. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Под испытания попадают тепловые сети, которые расположены на улицах: Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Троллейная, Троллейный жилмассив, Киевская, Новосибирская, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Забалуева, Фасадная, Филатова, Спортивная, Титова, «Чистая слобода», ЖК «Любимый», жилой комплекс «Радуга», Западный и Юго-Западный жилмассивы, ЖК «Аквамарин», поселок «Затон», промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционная, 2-я, Станционная и Олимпийская, Котовского (от Сада Кирова до Пархоменко), Пархоменко, Плахотного, Костычева (от Титова до Котовского), Титова (от Серафимовича до ЖК «Чистая слобода»), Дружбы, Станиславского (от пл. Станиславского до пл. Труда), Петропавловская (от Титова до Пархоменко).

С учетом времени на ремонт, максимальный срок отсутствия горячей воды — 9 июня. В СГК попросили проявить осторожность, о выходе воды, размыве грунта сообщать по телефонам: 289–01–45 — колл-центр Новосибирской теплосетевой компании, 051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

Испытания теплосетей в этом году пройдут в 13 этапов, последний — без отключений горячей воды. Первый начнется 15 мая, под отключения попадут дома в Кировском, Ленинском, Калининском, Октябрьском и Первомайском районах. НГС публиковал полный список.

В 2024 году Новосибирск получит 34,4 километра новых трубопроводов. Посмотреть, где будет ремонт, можно на карте.

ПО ТЕМЕ
СГК Новосибирск Отключения Улицы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Сибиряк,  40

К0210,  37

Анечка,  34

Mary,  25

Игорь,  54

Ирусик,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление