В СГК приступили к новому этапу испытаний — где будут новые отключения в Новосибирске

В этот раз исключения по ТЭЦ-3 Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В Новосибирске сегодня, 27 мая, начался четвертый этап гидравлических испытаний от ТЭЦ-3. В воскресенье, 26 мая, расхолаживание сетевой воды. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Под испытания попадают тепловые сети, которые расположены на улицах: Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Троллейная, Троллейный жилмассив, Киевская, Новосибирская, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Забалуева, Фасадная, Филатова, Спортивная, Титова, «Чистая слобода», ЖК «Любимый», жилой комплекс «Радуга», Западный и Юго-Западный жилмассивы, ЖК «Аквамарин», поселок «Затон», промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционная, 2-я, Станционная и Олимпийская, Котовского (от Сада Кирова до Пархоменко), Пархоменко, Плахотного, Костычева (от Титова до Котовского), Титова (от Серафимовича до ЖК «Чистая слобода»), Дружбы, Станиславского (от пл. Станиславского до пл. Труда), Петропавловская (от Титова до Пархоменко).

С учетом времени на ремонт, максимальный срок отсутствия горячей воды — 9 июня. В СГК попросили проявить осторожность, о выходе воды, размыве грунта сообщать по телефонам: 289–01–45 — колл-центр Новосибирской теплосетевой компании, 051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

Испытания теплосетей в этом году пройдут в 13 этапов, последний — без отключений горячей воды. Первый начнется 15 мая, под отключения попадут дома в Кировском, Ленинском, Калининском, Октябрьском и Первомайском районах. НГС публиковал полный список.

