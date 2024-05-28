В центре Новосибирска выпала снежная крупа — фото необычных осадков

Небольшие снежные крупинки выпали днем Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Днем, 28 мая, в Новосибирске выпала снежная крупа, напоминающая град. Ее заметили в центре города.

Крупа попала на снимок обозревателя НГС Стаса Соколова. Судя по фото, осадки были обильным, но не очень большого размера.

— Осадки в холодный период могут выпадать в виде дождя и мокрого снега. И это не град, а именно мелкая снежная крупа. Из-за состояния атмосферы осадки приобретают переходную фазу, внешне напоминают град, — объяснила НГС глава отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

По информации на сайте Новосибирского гидрометцентра, днем в Новосибирске температура составляет +5,4 градуса. Возможно потепление до +12 градусов. Ветер западный слой 6–11 м/с.

Накануне синоптики предупреждали о том, что в Новосибирской области на этой неделе возможны заморозки до -5 градусов, град и мокрый снег. Такая погода может навредить урожаю. Как спасти свои грядки, читайте в материале НГС.