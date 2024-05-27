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Весна Снова надеваем куртки: до конца мая в Новосибирске будет холодно — прогноз от синоптиков

Снова надеваем куртки: до конца мая в Новосибирске будет холодно — прогноз от синоптиков

Потепление может наступить только после 3 июня

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Холодная погода продержится всю неделю

В Новосибирске до конца мая продержится холодная погода. В ближайшие дни температура может упасть до +2 градусов, а температура будет ниже нормы. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, тепло может прийти в город после 3 июня, с 1 июня начнется медленное повышение температуры.

— Сейчас прошел циклон с юга. Немножко повысилась температура в ночные часы по сравнению с предыдущими ночами. А сегодня днем мы находимся за холодным фронтом, поэтому температура не поднимается, а практически остается как в ночные часы. Сейчас у нас кратковременный будет перерыв, когда не будет осадков. Мы находимся в области повышенного атмосферного давления, — рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Завтра, 28 мая, во второй половине дня, с северного Урала через Омскую область будет смещаться ложбина с пониженным атмосферным давлением. Ночью будет без осадков, днем местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12 градусов. Ветер северо-западный ночью 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6–9 м/с.

В среду, 29 мая, утром и днем обещают умеренный дождь. Ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12 градусов. Ветер северо-западный 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В четверг, 30 мая, будет преимущественно без осадков. Ночью +2...+4 градуса. Днем +10...+12 градусов. Ветер северо-западный ночью 5–10 м/с, днем 3–8 м/с.

Также новосибирские синоптики уже предупредили о заморозках, которые ожидаются в регионе в ближайшие трое суток.

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