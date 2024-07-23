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Происшествия 17-летнего парня насмерть придавило стеной в ТЦ — еще двое сибиряков пострадали

17-летнего парня насмерть придавило стеной в ТЦ — еще двое сибиряков пострадали

По предварительной версии, рабочие нарушили технику безопасности

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17 комментариев
В бизнес-центре идет ремонт

17-летний парень погиб из-за обрушения стены в ТЦ «Атриум» на Взлетке в Красноярске. Как сообщили в краевом СК, еще двое молодых людей пострадали.

По данным ведомства, сибиряки проводили демонтажные работы в ТЦ. Во время работы произошло обрушение кирпичной кладки.

— В результате обрушения под завалами оказались трое молодых людей, двое 17-летних и один 18-летний. Один 17-летний юноша скончался при доставлении в больницу, два других доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, — пояснили в ведомстве.

Следователи работают на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации МЧС, рабочие пострадали из-за нарушения техники безопасности. Им помогли очевидцы и передали медикам скорой помощи. Однако молодой человек скончался по пути в больницу. Двое пострадавших находятся в травматологии, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет.

Как сообщили в краевой прокуратуре, на объекте работали трое молодых рабочих, 17, 18 и 19 лет. С ними не заключали трудовые договоры. В понедельник, 22 июля, они начали демонтаж стен и вывоз строительного мусора. Сегодня около 18 часов на рабочих упал навесной потолок.

В Кировском районе Новосибирска с высоты сорвался строитель. Строители проводили работы по ремонту фасада здания Бурденко, 21.

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Комментарии
17
28131500
23 июля 2024, 21:38
Достоверно известно про сибиряков?
Капитализм - долговое рабство
23 июля 2024, 20:43
А по смете демонтаж серьезная фирма с директором производила?
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