17-летнего парня насмерть придавило стеной в ТЦ — еще двое сибиряков пострадали

В бизнес-центре идет ремонт Источник: СК по Красноярскому краю











17-летний парень погиб из-за обрушения стены в ТЦ «Атриум» на Взлетке в Красноярске. Как сообщили в краевом СК, еще двое молодых людей пострадали.



По данным ведомства, сибиряки проводили демонтажные работы в ТЦ. Во время работы произошло обрушение кирпичной кладки.



— В результате обрушения под завалами оказались трое молодых людей, двое 17-летних и один 18-летний. Один 17-летний юноша скончался при доставлении в больницу, два других доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, — пояснили в ведомстве.



Следователи работают на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: прокуратура Красноярского края

По информации МЧС, рабочие пострадали из-за нарушения техники безопасности. Им помогли очевидцы и передали медикам скорой помощи. Однако молодой человек скончался по пути в больницу. Двое пострадавших находятся в травматологии, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет.



Как сообщили в краевой прокуратуре, на объекте работали трое молодых рабочих, 17, 18 и 19 лет. С ними не заключали трудовые договоры. В понедельник, 22 июля, они начали демонтаж стен и вывоз строительного мусора. Сегодня около 18 часов на рабочих упал навесной потолок.

