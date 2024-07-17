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Происшествия Упал спиной на пенек: строитель сорвался с четвертого этажа дома в Новосибирске — видео последствий

Упал спиной на пенек: строитель сорвался с четвертого этажа дома в Новосибирске — видео последствий

Инцидент произошел во время работ на фасаде здания

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15 комментариев
Инцидент произошел около 16 часов

В Кировском районе Новосибирска с высоты упал строитель. Информация об этом появилась в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел около 16 часов в среду, 17 июля. Строители проводили работы по ремонту фасада здания Бурденко, 21.

— Упал строитель. Жив, увезли на скорой, — говорится в сообщении в паблике.

Корреспондент НГС также связался с очевидцем происшествия, который пожелал остаться анонимным. Новосибирец рассказал, что строитель упал со строительных лесов с высоты четвертого этажа.

— Упал с лесов, внизу пенек стоял, прямо на него спиной. Повредил позвоночник, голову, руки. Когда начали грузить в машину скорой помощи — он потерял сознание, — рассказал очевидец происшествия.

В диспетчерской УК «СПАС-Дом», которая обслуживает дом Бурденко, 21, сообщили, что не в курсе данного происшествия и объяснили, что с непосредственными подрядчиками работ общаются старшие по дому. Установить компанию, в которой работал пострадавший строитель, в настоящее время не удалось.

Если Вы стали свидетелем происшествия и знаете подрядную организацию, в которой работал пострадавший, свяжитесь с редакцией НГС, можно анонимно.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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В конце июня на стройке на улице Связистов погиб 40-летний рабочий. Он упал в шахту лифта и пролетел четыре этажа.

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Комментарии
15
233143581
17 июля 2024, 17:27
Вот не надо было все деревья спиливать. Одни пни торчат везде. Их даже не выкорчёвывают.
Жаба Васильевна
17 июля 2024, 16:57
З - заработал...
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