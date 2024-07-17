Упал спиной на пенек: строитель сорвался с четвертого этажа дома в Новосибирске — видео последствий

Инцидент произошел около 16 часов Источник: читатель НГС











В Кировском районе Новосибирска с высоты упал строитель. Информация об этом появилась в сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».



Инцидент произошел около 16 часов в среду, 17 июля. Строители проводили работы по ремонту фасада здания Бурденко, 21.



— Упал строитель. Жив, увезли на скорой, — говорится в сообщении в паблике.



Корреспондент НГС также связался с очевидцем происшествия, который пожелал остаться анонимным. Новосибирец рассказал, что строитель упал со строительных лесов с высоты четвертого этажа.

Источник: «Инцидент.Новосибирск» / Vk.com

— Упал с лесов, внизу пенек стоял, прямо на него спиной. Повредил позвоночник, голову, руки. Когда начали грузить в машину скорой помощи — он потерял сознание, — рассказал очевидец происшествия.



В диспетчерской УК «СПАС-Дом», которая обслуживает дом Бурденко, 21, сообщили, что не в курсе данного происшествия и объяснили, что с непосредственными подрядчиками работ общаются старшие по дому. Установить компанию, в которой работал пострадавший строитель, в настоящее время не удалось.