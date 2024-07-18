Пропавшая в Колывани женщина погибла — в день исчезновения за ней ехал черный внедорожник

В Колывани найдена мертвой пропавшая 40-летняя Наталья Мальцева. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
— Найдена. Погибла. Отряд приносит свои соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении в паблике.
Корреспондент НГС связался с дочерью погибшей Еленой. Девушка пообещала ответить на вопросы позже.
Наталья Мальцева пропала в Колывани в минувшее воскресенье, 14 июля. В ночь исчезновения за ней ехал внедорожник. Волонтерами была организована поисковая операция, которая продолжалась до утра.