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Происшествия Пропавшая в Колывани женщина погибла — в день исчезновения за ней ехал черный внедорожник

Пропавшая в Колывани женщина погибла — в день исчезновения за ней ехал черный внедорожник

Поиски Натальи Мальцевой продолжались четыре дня

4 877
17 комментариев
Поиски Натальи Мальцевой продолжались с 14 июня

В Колывани найдена мертвой пропавшая 40-летняя Наталья Мальцева. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

— Найдена. Погибла. Отряд приносит свои соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении в паблике.

Корреспондент НГС связался с дочерью погибшей Еленой. Девушка пообещала ответить на вопросы позже.

Наталья Мальцева пропала в Колывани в минувшее воскресенье, 14 июля. В ночь исчезновения за ней ехал внедорожник. Волонтерами была организована поисковая операция, которая продолжалась до утра.

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Комментарии
22
274444392
18 июля 2024, 18:17
А почему не ищут чёрный внедорожник? Или будут искать так же как этого обсоса с бэхи который тачки размотал.
Дед Митрич
18 июля 2024, 17:49
Какой смысл замазывать фотографию, если в предыдущей статье фотография нормальная?
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